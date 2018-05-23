Толпа начала пугать Пашиняна - премьер Армении в бешенстве

Продолжающиеся в Армении акции протеста начали всерьез беспокоить "народного" премьера.

На минувшей неделе Никол Пашинян обратился к протестующим по любому поводу гражданам с призывом прекратить блокировать дороги и госучреждения и перейти к созидательному труду в ожидании, когда проблемы страны начнут решаться. Призыв не подействовал, и на сегодня акции проходят во многих местах, причем, протестующие выдвигают невыполнимые требования, что уже расценивается новой властью как саботаж "контрреволюционных сил".

Ситуация осложнилась настолько, что Пашиняну пришлось повторно выступить с обращением и уже не просить, а требовать прекратить акции.

Как пишет Новости-Армения, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с призывом к участникам акций протеста и осудил их действия.

"Для меня непонятно, что есть граждане, которые не реагируют должным образом на призыв прекратить все акции протеста и работать с правительством. Дорогие соотечественники, вновь прошу, призываю и требую прекратить все без исключения акции гражданского неповиновения и работать с правительством для обсуждения и решения волнующих вас вопросов", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, осуществление акций гражданского неповиновения против правительства, пользующегося доверием народа, означает протестовать против него же или заниматься саботажем.

"Разговор должен протекать в атмосфере любви и солидарности", - напомнил Пашинян, еще две недели назад державший народ на улицах и блокировавший государственные учреждения.

Есть хорошая русская поговорка - за что боролся, на то и напоролся. Пашинян напоролся на ту же толпу, которая привела его к власти. И самые неприятные сюрпризы, думается, еще ждут его впереди.

Зульфугар Ибрагимов