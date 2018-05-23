Мэром Еревана может стать любитель марихуаны

Сегодня в лагере армянских "революционеров" ажиотажа больше, чем в дни революции. Настало время раздавать должности, и чем они становятся доступнее, тем аппетиты разыгрываются. Все это в свою очередь приводит к зарождению внутренней конкуренции и несогласию. Приунывшему от нехватки кадров Николу Пашиняну должно казаться удивительным, к каким ответственным креслам стремятся члены его команды.

Например, в последние дни крайне обеспокоен Ален Симонян.

Итак, депутат от фракции "Елк" Ален Симонян не станет отказываться от должности мэра Еревана, если ему поручит партия.

Об этом он заявил в беседе с журналистами в парламенте, передает News.am.

Как оказалось, Симонян видит себя скорее в законотворческой деятельности, чем в исполнительной. "В свое время я был кандидатом в мэры. Если партия возложит на меня обязанности мэра, я, возможно, соглашусь", - скромно заметил Симонян.

Этот молодой человек, который особо ничем не отличился в блоке "Елк" и был всего лишь членом совета старейшин Еревана, теперь не только волею судьбы стал депутатом армянского парламента, но и начал решать вопросы. Он теперь может оспорить, скажем, должность лидера фракции "Елк" в парламенте и выдвинуть собственную кандидатуру в том случае, когда речь идет о том, что руководителем фракции может стать Эдмон Марукян. "Для меня предпочтительнее кандидатура Лены Назарян", - утверждает Ален и ждет окончательного решения.

Но заботы других его не столь беспокоят, когда в повестке его будущее. И об этом Ален Симонян уже говорит вслух, опережая события. Так, он не без прозрачного намека напоминает, что в свое время был одним из кандидатов в мэры Еревана. А потом добавляет: "Если партия возложит на меня такую ответственность, я могу согласиться".

Как пишут армянские СМИ, Ален Симонян, более известный армянской общественности бурной любовью к марихуане и собирающийся легализовать ее в армении, желает занять место Тарона Маргаряна. А тот факт, что Тарон пока на своем месте, не столь заботит его. "Я считаю логичным требование отставки Тарона Маргаряна", - говорит он и настаивает на организации внеочередных выборов мэра Еревана. То есть, парень спешит, как бы не назначили другого...

Садиг Ахмедов