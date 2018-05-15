"Господин премьер, опомнитесь!" - Назначения Пашиняна вызвали скандал в соцсетях

Новое правительство, подаренное армянам премьером Николом Пашиняном, продолжает вызывать вопросы у граждан страны. Если СМИ в основном обходят тему, ограничиваясь официальными сообщениями и биографиями новоиспеченных чиновников, то в соцсетях особо не церемонятся, пытаясь разобраться, почему тот или иной человек получил министерский портфель.

Издание Новости-Армения покопалось в соцсетях и обнаружило любопытные моменты. Граждане недоумевают, возмущаются и сомневаются. Спокойное отношение, как выяснилось, к "бывшим", а вот новые лица армяне восприняли в штыки, не понимая, как люди без опыта и послужного списка могут управлять государством.

Особое недоумение вызвало назначение Лилит Макунц на пост министра культуры. Дело в том, что до назначения о существовании такого деятеля в Армении никто не знал. И не мог знать, потому что Макунц - всего лишь репетитор по английскому языку. Она занималась с нынешним премьером, и теперь в знак благодарности Пашинян назначил ее министром культуры. Но это для пользователей не аргумент, и они задаются вопросом, какое отношение имеет преподаватель английского языка в Армяно-Российском (Славянском) университете к этой ответственной должности.

В целом, большинство пользователей соцсетей чаще всего задают один и тот же вопрос: кто эти люди и чем они занимались раньше. Основной аргумент критиков - сравнительно молодой возраст министров (средний возраст министров примерно 40 лет) и в большинстве случаев отсутствие у них опыта управления.

Речь, в частности, идет о первом вице-премьере, депутате блока "Елк" Арарате Мирзояне, вице-премьере - пресс-секретаре блока Тигране Авиняне. Также мало кто слышал ранее о нынешнем министре энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артуре Григоряне, министре культуры Лилит Макунц, министре охраны природы Эрике Григоряне, министре транспорта, связи и информационных технологий Ашоте Акопяне. Сказанное справедливо также в отношении министра образования и науки Араика Арутюняна, министра территориального управления и развития Сурена Папикяна, министра диаспоры Мхитара Айрапетяна.

Как ни странно, а доброжелательно отзываются пользователи о назначении главой Минобороны бывшего замминистра этого ведомства Давида Тонояна, а также о Левоне Ваградяне, прежнем начальнике одного из управлений Минспорта, назначенном министром спорта и по вопросам молодежи. Так же позитивно были встречены и другие "бывшие": глава МИД - бывший постоянный представитель Армении в ООН Зограб Мнацаканян; министр финансов, бывший замминистра и экс-главный казначей Армении Атом Джанджугазян; министр сельского хозяйства Артур Хачатрян, бывший губернатор Ширакской области.

Зато досталось вышеуказанной Лилит Макунц и новоназначенному министру здравоохранения Арсену Торосяну, которому даже пришлось оправдываться за свои прежние записи в соцсетях.

Некоторые пользователи сожалеют, что в новое правительство не вошли старые кадры.

"Жаль... Я надеялась, что Ваче Габриелян (экс-вице-премьер, экс-министр экономической интеграции и реформ) останется. Габриелян - лучший в этой сфере, жаль что республиканец", - написала Рипсиме А. на своей странице в Фейсбук.

Галуст Н. считает невиданным, чтобы репетитор премьер-министра Никола Пашиняна стала министром культуры.

А руководитель ереванского аналитического центра "Восканапат", политолог Грант Мелик-Шахназарян не соглашается с пользователем и считает плюсом, что новоназначенный министр культуры смогла научить премьера говорить по-английски.

"Думаю, что это было "непросто", но и не "невозможно". Например, преподаватель русского языка не добилась такого успеха. Это характеризует министра Макунц с очень хорошей стороны", - написал Мелик-Шахназарян на своей странице в Facebook, то ли всерьез, то ли с издевкой.

"В этой неразберихе выделяется министр транспорта, связи и информационных технологий, поскольку вся республика пытается понять: кто он", - написал эксперт Самвел Мартиросян на своей странице в Facebook.

Пользователь Армен А. считает недопустимым, что новоназначенный министр социального обеспечения Мане Тандилян обозначила проблему бедности, ситуацию со стариками, детьми и инвалидами в стране в качестве вызовов.

Другой пользователь - Авет С. начал паниковать после назначения министра охраны природы из-за кадровой политики премьер-министра.

"Неужели в Армении кадровый голод? Он (Пашинян - ред.) повторяет ошибки Левона (первый президент Армении - ред.). Господин премьер-министр, опомнитесь!", - написал Авет на своей странице в Facebook.

Еще один пользователь Ашот А. считает, что все не было бы так плохо, если бы речь не шла о министре здравоохранения.

"Честно говоря, я с трудом смог понять прежние записи министра, черный юмор и многое другое, но попытался понять, зачем он это сделал. Да, возможно, он перешел границы, возможно, даже не думал о том, что займет пост, и тогда все будет использовано против него", - написал Ашот.

Одним словом, записи в соцсетях рисуют занятную картину. Очевидно, что при всей своей "революционности", рядовые граждане все же предпочитают видеть на государственных постах знакомых им лиц из "бывших" и не особо приветствуют новые кадры, от которых неизвестно, чего можно ожидать. "Бывшие" хоть и входили в старую команду, но имеют опыт, обтесались на государственной службе, имеют образование.

По всей видимости, такие же мысли посещают и самого Никола Пашиняна. Как пишет "Иратес", он хотел оставить в своем правительстве представителей Республиканской партии - бывшего вице-премьера Ваче Габриеляна и экс-министра обороны Вигена Саркисяна.

"По нашим сведениям, Пашинян очень хотел, чтобы Ваче Габриелян и Виген Саркисян остались на своем посту. Однако Габриелян, также как и Саркисян отказали ему", - пишет газета.

По сведениям издания, интересно, что соратники Пашиняна, в свою очередь недовольны назначениями министрами бывших чиновников.

Одним словом, Никол Пашинян заварил кашу, расхлебывать которую будет он один. Потому что за неудачи и невыполненные обещания "революционные" массы спросят только с него одного.

Зульфугар Ибрагимов