Правительство Пашиняна ужаснуло диаспору

"Это правительство, в котором 90 процентов не являются искусными, это правительство, большинство которого - грантоеды, и служило западным силам, это правительство, которому мы воодушевленно направили замечательные предложения инвестиционных проектов, в полной мере готовые решить все проблемы, мы отправили пути подготовки финансовых источников, и по сей день мы не получили ответа", - так в интервью порталу 1in.am охарактеризовал новое правительство Армении председатель Форума армянских ассоциаций Европы Ашот Григорян, передает Day.Az.

По мнению известного деятеля из диаспоры, Армения не заслуживает такого правительства. "Разве мы мечтали о таком правительстве, о таком премьере мечтала и заслуживает наша страна?"

Лидер Форума армянских ассоциаций Европы не воодушевлен и антикоррупционными шагами, провидимыми сегодня в Армении. По его словам подобное и раньше было: "Представители прежней администрации ловили мелкую рыбу, заявляя, что борются с коррупцией, извне получали большие деньги на борьбу с коррупцией, это тоже проедали, и коррупция отлично развивалась. И в том, что в какой-то момент новый режим не будет пытаться вовлечься в коррупцию, я не сомневаюсь".

По мнению Ашота Григоряна, если борьба с коррупцией не ударит по крупным акулам, Армения пострадает двумя способами: "Во-первых, у людей большой спрос на справедливость, и параллельно огромная сумма денег должна быть возвращена в экономику. И если вы не бьете известных акул (имена известны всем, вам не нужно повторять), как восстановить экономику, как бюджет должен быть заполнен, Бог знает? Естественно, что премьер-министр не может иметь никакого представления ни о быстром восстановлении экономики, ни о быстром возобновлении производства, то есть мы думали, что он обратится к нам по всем этим вопросам, и даже в кошмаре мы не могли себе представить, что мы обратимся к нему и не получим ответа".

Не обнадеживает деятеля из диаспоры и профессиональный уровень молодого правительства. "Если бы правительство было правительством профессионалов, я бы сказал, что мы можем несколько недель подождать, и только потом поднимать новый шум, но поскольку в правительстве есть всего несколько профессионалов, и те оставшиеся из прежней администрации, то чего должны ждать, подождать пару лет, пока ребята поработают и научатся? В лучшем случае им нужно несколько лет, чтобы смогли работать, а некоторые не смогут работать вообще. Я только что прочел заявления Давида Санасаряна о внешней политике и геополитике. Горе нам, что нашу внешнюю политику определяют такие господа. Санасарян Давид, идите туда, где вы на своем месте, вы работаете со страшными ошибками. Каждый должен делать заявления в сфере, в которой он сам понимает, иначе это может так повредить стране, что долгое время наши головы еще будут пухнуть", - заявил в интервью Ашот Григорян.