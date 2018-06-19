От Пашиняна требуют разобраться с Минском из-за "Полонеза"

Почему премьер Никол Пашинян не высказал президенту Беларуси свое недовольство в связи с поставками в Азербайджан белорусских РСЗО "Полонез"? Этого от своего премьера ожидали в Армении многие. Ожидалось, что находясь в Москве, он улучшит момент и выскажет Александру Лукашенко собирательное "фи" от имени всего армянского народа.

Почему же он этого не сделал? - спросили журналисты в понедельник советника премьер-министра по внешним связям Арсена Харатяна.

"В рамках недавнего визита в Москву у премьер-министра Никола Пашиняна не оказалось возможности прямо высказать президенту Беларуси мнение касательно поставок систем "Полонез" Азербайджану", - заявил тот, пояснив, что не было формата встречи Пашинян-Лукашенко.

То есть просто протокол не позволил. А позволь протокол, он, Никол Воваевич, как надо понимать, всем бы там показал.

Мнение Пашиняна доводится до белорусского руководство по дипломатическим каналам. А что думают они?

Как заявил в понедельник на традиционном брифинге пресс-секретарь МИД Тигран Балаян, армянская сторона не удовлетворена откликами Беларуси на позицию Армении в вопросе продажи Азербайджану систем "Полонез". Официальный Ереван проводит публичную и непубличную работу с белорусской стороной после продажи ею Азербайджану РСЗО "Полонез". "Могу отметить, что реакция официального Минска нас не удовлетворяет", - заявил Балаян.

Судя по всему, армянская сторона ожидает от белорусов оправданий и извинений, а также обещаний никогда больше так не делать. Если так, то реакция партнеров Армении по ОДКБ и ЕАЭС так и будет продолжать не удовлетворять Ереван. Потому что Беларусь хоть и союзничает с ней в евразийских структурах, но остается при этом суверенным государством, проводящим суверенную политику и имеющим собственные интересы и предпочтения.

Сомнительно, что в Армении не понимают, что ожидание удовлетворившего бы их ответа в данном случае - бессмысленно.

Напомним, что когда вопрос "Полонезов" только начал всерьез беспокоить армянскую сторону, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым заявил, что военно-техническое сотрудничество с Баку не нарушает ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. "Мы - суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств", - сказал белорусский лидер, подчеркнув, что его страна готова содействовать обеспечению безопасности народа Азербайджана.

Эти слова президента Беларуси могут рассматривать как ответ на все претензии с армянской стороны.

Зульфугар Ибрагимов