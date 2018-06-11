Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии N-ской воинской части ракетных войск министерства обороны.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в военчати для личного состава и содержания вооружений.

Особое внимание в фоторепортаже, рассказывающем об участии главы государства в церемонии, сразу привлекли фигурирующие на заднем плане ракетные комплексы. И практически сразу в СМИ и соцсетях это стало сенсацией - Баку показал легендарные белорусские ракетные системы залпового огня "Полонез". Те самые, о которых речь идет уже достаточно давно, те самые РСЗО, которые стали темой истерики в Ереване и причиной усилившейся критики в адрес Минска и об отказе в которых Азербайджану недавно победоносно писали армянские медиа.

Символично, что как раз в понедельник делегация Минобороны Армении отправилась в Беларусь для участия в совещании по обсуждению вопросов противовоздушной обороны. Новость о появлении у Баку "Полонезов" стала неприятным сюрпризом для армянских силовиков. Так же, как и для министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, как раз сегодня принявшего участие в заседании Совета министров глав МИД стран ОДКБ в Алматы и заседавшего за одним столом с белорусским коллегой.

Претензии у армянской стороны к Минску имеются уже давно, с самого начала присоединения Армении к ЕАЭС и ОДКБ. Слишком уж "проазербайджанская" позиция президента Беларуси бурно обсуждалась в Армении на всех уровнях, а сообщения о планах по продаже Баку "Полонезов", которые могут составить противовес пресловутым российским "Искандерам", еще более подогрели эти настроения. Армянская сторона делала попытки предотвратить эту сделку, пыталась даже втянуть в это Россию, провоцируя косвенными путями противостояние Минска и Москвы, но, как можно увидеть сегодня на фото, которыми полон Интернет, РСЗО "Полонез" уже в Баку.

Армянские СМИ шумят, особо подчеркивая, что Минск поставил современное мощное вооружение Баку, фактически находящемуся в конфликте с Арменией, будучи союзником ее по ОДКБ. Ранее белорусов пытались также обвинить в нарушении международных договоров по вооружениям. В октябре прошлого года на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на эти обвинения, заявил, что военно-техническое сотрудничество с Баку не нарушает ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. "Мы - суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств", - сказал белорусский лидер, подчеркнув, что его страна готова содействовать обеспечению безопасности народа Азербайджана.

После этого армянские "специалисты" принялись перечислять отрицательные стороны белорусского РСЗО, находя в нем изъяны и обвиняя в плагиате. Эти разговоры стихли после стрельбовых испытаний модернизированной модели "Полонеза" с дальностью поражения 300 км, успешно проведенных осенью прошлого года в Гомельской области.

Как отмечал ранее в беседе с Day.Az генерал-лейтенант в отставке, бывший командир корпуса ВС Азербайджана Яшар Айдемиров, "Полонез" предназначен для высокоточного поражения расположенной на открытой местности и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной техники, других объектов противника на дальности 50-280, а в перспективе и более 300 км. Эта ракетная система способна одновременно поражать 8 целей, при этом на максимальном удалении отклонение от заданных координат не превышает 30 м. Если учесть, что "Полонез" - это ракетная система залпового огня, то этот показатель не может считаться погрешностью. Еще одним из преимуществ "Полонеза" является то, что он базируется на колесных шасси повышенной проходимости типа МЗКТ-7930 "Астролог". По этой причине применение "Полонезов" на территориях со сложным горным рельефом не создает никаких трудностей, подчеркнул Айдемиров.

Отметим, что появлению "Полонезов" в Баку уделили немало места и белорусские медиа. Как пишет, например, Интерфакс-Беларусь со ссылкой на свои источники, первый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.). Издание напоминает, что в 2017 году министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил с официальным визитом Минск, ознакомившись, в том числе, и с возможностями белорусского ОПК. Спутник-Беларусь сообщает, что, по мнению военных специалистов, принятый на вооружение Азербайджаном "Полонез" позволяет достичь военного паритета с Арменией, куда ранее Россия поставила ракетные комплексы "Искандер". Исходя из представленных Президенту Азербайджана характеристик, издание делает вывод, что в Баку поступили модернизированные новейшие РСЗО, те самые, которые были испытаны на полигоне в Гомельской области в октябре прошлого года.

Новейшая система реактивного залпового огня способна уничтожать средства ядерной и химической атаки, основные армейские группировки. Также огнем из "Полонеза" может уничтожаться авиация на базах, средства ПВО, командные пункты, средства радиоэлектронной борьбы и даже наземные пункты ВМС и боевые суда противника, сообщают белорусские СМИ.

"Азербайджан предпринимает активные и серьезные шаги в направлении повышения боеготовности Вооруженных сил Азербайджана. Это и закупки современных вооружений, и масштабные учения с отработкой боевых действий. Приобретение "Полонезов" вписывается в эту стратегию", - сказал Day.Az азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Основная цель ВС Азербайджана - обеспечить полный контроль над всей территорией страны. Велизаде подчеркнул, что закупка Азербайджаном военной техники ведется не спонтанно, а учитывая характер рисков и угроз, которым страна подвергается. Армянская сторона же занимается закупкой вооружений с прицелом использования его на территории Азербайджана.

"Армянское руководство неоднократно заявляло о намерении нанесения ударов по объектам и населенным пунктам на территории Азербайджана. Политики и общественные деятели этой страны не скрывают, что приобретение "Искандеров" преследует цель активного использования именно на территории Азербайджана. Разумеется, Азербайджан не мог индифферентно относиться к таким угрозам и шантажу и предпринял соответствующие шаги.

В прошлом году министр обороны Азербайджана активно участвовал в международных оборонных выставках. В частности, ознакомился с военной выставкой в Беларуси, где проявил интерес к "Полонезам". Нужно подчеркнуть, что и белорусская сторона проявила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в поставках этих комплексов. Это очень важный момент, поскольку без взаимного интереса поставки таких вооружений не производятся. Белорусская сторона провела маркетинг и не скрывала, что считает Азербайджан потенциальным покупателем не только "Полонезов", но и другого вооружения", - отметил политолог.

Напомнив, что Беларусь - один из основных поставщиков вооружений в Азербайджан, Ильгар Велизаде подчеркнул, что наша страна активно сотрудничает с основными поставщиками оружия в нашем регионе. Примечательно, что Азербайджан ведет активное военно-техническое сотрудничество с тремя основными членами ОДКБ - Россией, Беларусью и Казахстаном, что, конечно, не устраивает Армению.

"Но Ереван ничего не может с этим поделать. Сейчас армянская сторона не скрывает своего раздражения, пытается противопоставлять Россию и Беларусь, делает фантасмагорические выводы о том, что Беларусь и Азербайджан подрывают военно-политические интересы России в регионе. Россия относится к этому спокойно, что еще больше выводит из себя армянскую сторону. Но это возмущение никак не отражается на Азербайджане и его действиях, он будет продолжать оснащать и вооружать свои Вооруженные силы в той мере, в какой считает это нужным", - сказал Ильгар Велизаде.

В заключение отметим, что в ходе церемонии открытия воинской части с участием Президента Азербайджана были продемонстрированы и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "LORA" (Long Range Attack) израильского производства, принятые на вооружение азербайджанской армии. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на сайт Президента Азербайджана.

ОТРК "LORA" с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой, разработанная израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI) может использоваться как в наземном, так и морском вариантах базирования, для поражения элементов инфраструктуры (узлы связи, электростанции и др.) и батарей ПВО в глубине территории противника.

Комплекс транспортируется в виде пакета из четырех ТПК. Максимальная дальность поражения цели составляет более 300 км.

Зульфугар Ибрагимов