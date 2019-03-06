В Москве открылось второе заседание так называемого Лазаревского клуба. Клуб, инициированный и возглавляемый известным проармянским лоббистом Затулиным, создан под предлогом расширения армяно-российских отношений, но на самом деле основная его задача - разрушение связей России с теми, кто считается врагом Армении.

О том, что истинные цели не соответствуют заявленным, свидетельствует то, что на заседание в Москву привезли представителей сепаратистского режима, установленного на оккупированных территорий Азербайджана.

Первоначально, судя по сообщениям самих же армянских СМИ, на заседание клуба в российскую столицу должен был быть ввезен сам Бако Саакян. Но азербайджанская сторона создала вокруг планировавшейся провокации соответствующий информационный фон, и Еревану пришлось ограничиться завозом из Карабаха парочки "министров". Хотя это сути не меняет. Лазаревский клуб все равно остается клубом по интересам для провокаторов.

Интересно, что члены сборища еще недоумевают, почему Азербайджан не приветствует заседание клуба. Издание "Федеральное агентство новостей", широко и с вдохновением освещающее эту проармянскую инициативу, обратилось за комментарием к эксперту Института стран СНГ, члену Лазаревского клуба Ивану Скорикову, который заявил, что "попытки усмотреть в форуме антиазербайджанский шаг России из-за приглашения оргкомитетом клуба представителей Карабаха некорректны". А азербайджанские СМИ, мол, напрасно так остро реагируют.

Действительно, ну и что, что под видом сотрудничества с Арменией армяне подкладывают России оккупированные территории другого государства, подсовывают самопровозглашенное образование, легитимное сотрудничество с которым невозможно. Любые попытки российских компаний или государственных структур сотрудничать и развивать какие-либо другие контакты с сепаратистами Карабаха будут означать разрыв отношений с Баку.

Когда некто, называющий себя "министром экономики" Карабаха Левон Григорян рассказывает журналистам, что Россия, дескать, занимает первое место во "внешнеэкономической" деятельности сепаратистского образования, это провокация. Никакого прямого "сотрудничества" не существует, а существует обман Ереваном своих российских партнеров, которые не подозревают, что их используют. С таким же успехом сепаратисты могут заявить о сотрудничестве с министерством обороны и военпромом России, потому что большая часть закупаемых Арменией российских вооружений направляется на оккупированные территории Азербайджана.

Так что Лазаревский клуб это хорошо организованная, но очень явная провокация против азербайджано-российских отношений. Жаль, что в Москве не хотят замечать, как ее в очередной раз подставляет Ереван.

Зульфугар Ибрагимов