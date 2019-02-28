Находившийся на днях в Москве с визитом спикер армянского парламента Арарат Мирзоян обратился к российской стороне с примечательным заявлением.

"Несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между Арменией и Россией, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе", - заявил Мирзоян, выступая на пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

"Более того, вызывает справедливое недоумение участие в данном мероприятии членов российско-армянской межпарламентской комиссии", - возмутился армянский спикер, которому, оказывается, непонятно, почему российские парламентарии выразили солидарность с азербайджанским народом в его скорби по жертвам геноцида Ходжалы.

Прокомментировать эту истерику армянской стороны мы попросили известного российского историка и политчиеского аналитика Олега Кузнецова, который также участвовал в проведенном в Баку мероприятии, посвященном ходжалинской трагедии.

- Армянский спикер Мирзоян пожаловался в Москве на мероприятие по случаю годовщины Ходжалы в Баку. Вы тоже принимали в нем участие. Что так встревожило Мирзояна?

- В Баку для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных очередной годовщине геноцида в Ходжалы, приехала достаточно представительная делегация парламентариев и политологов из России. В основной своей массе - медийно узнаваемые люди, чего ранее не было. И этот факт не может не тревожить политическое руководство Армении, привыкшее к тому, что совершенные армянскими террористами преступления в Карабахе оставались вне поля зрения российской политической элиты.

Причем, все эти люди не просто приехали для встречи со своими азербайджанскими коллегами за закрытыми дверями, - подобные кулуарные контакты абсолютно никого не волнуют, - но и публично выразили свою солидарность с азербайджанским народом в вопросе его скорби по жертвам Ходжалы, зверски убитыми армянскими националистами в 1992 году.

По сути, данный визит российских парламентариев в Баку стал коммуникационным прорывом, который больше нет возможности игнорировать, что вызывает у армянского истеблишмента стойкое ощущение начала конца гегемонии армянской лжи о событиях в Ходжалы 25-26 февраля 1992 года в информационном пространстве России. Оттого господин Мирзоян так бесится и шлет проклятья на головы российских парламентариев, разрушивших монополию армян на ложь в уши россиян.

К тому же, во время встречи российских и азербайджанских депутатов с участием ряда политологов двух стран были даны весьма резкие оценки современного политического режима Армении, что было сделано в присутствии высокого представителя Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике. И я не сомневаюсь в том, что эти оценки сразу же были переданы в Москву, а оттуда - в Ереван. В частности, пользуясь случаем, я распространил среди участников встречи информационный бюллетень с предварительными результатами архивных исследований по истории армянского нацизма и сотрудничестве главного национального героя современной Армении Гарегина Нжде со спецслужбами гитлеровской Германии.

Выявленные в России и Азербайджане архивные документы органов советской госбезопасности 1930-40-х годов со всей наглядностью свидетельствуют, что Нжде - нацистский преступник. Его идеология цехакрона была списана с программы нацистской партии Германии, а сам он в годы Второй мировой войны разыскивался военной контрразведкой СМЕРШ и органами НКГБ СССР как "бывший поручик болгарской армии и создатель армянской фашистской партии".

Сейчас в моем распоряжении находятся более 300 листов копий архивных документов органов советской госбезопасности по Нжде, на подходе - еще полторы сотни. Поэтому перед российскими парламентариями и дипломатами был ребром поставлен вопрос: когда Россия осудит армянский нацизм и перестанет поддерживать последователей его идеологии? Совершенно очевидно, что в Москве уже не смогут проигнорировать эту информацию, известную господину Мирзояну, отчего его реакция становится совершенно понятной.

- В начале марта в Москве состоится заседание пресловутого "Лазаревского клуба" с участием, как ожидается, главы карабахских сепаратистов Бако Саакяна. Как бы вы это прокомментировали?

- С момента создания "Лазаревского клуба" я говорил о том, что он будет лоббировать в России интересы изгнанного из власти в Армении "карабахского клана" и тех армянских олигархов в России, кто сам родом из Карабаха или использует его в качестве "стиральной машинки" для своих финансовых махинаций. Поэтому лично для меня нет ничего удивительного в том, что участие в этом заседании примет Бако Саакян, - помимо него представлять в Москве "карабахский клан" сегодня больше некому, поскольку Кочарян и Саргсян ограничены в свободе передвижения ограничениями со стороны следственных и судебных органов, нарушив которые, они не смогут больше никогда вернуться в Армению. Если не считать вариант возвращения во главе путча против власти Пашиняна, что маловероятно. Присутствие вождя сепаратистов на заседании этой структуры лишний раз докажет, что "Лазаревский клуб" - это абсолютно экстремистская организация. И Россия придерживается практики двойных стандартов, когда в упор не хочет видеть ни нацистской идеологии этой страны, ни ее проникновения на собственную территорию.

- Чем объяснить, что сдвинувшийся было с мертвой точки мирный процесс снова вошел в тупик? О чем говорит не состоявшаяся в Мюнхене встреча глав МИД?

- Я всегда говорил, что первым показателем практической готовности Пашиняна к переговорам по Нагорному Карабаху будет снос памятника Гарегину Нжде. Нжде является основателем идеологемы армянского Нагорного Карабаха, и пока в Ереване стоит ему памятник, он будет символизировать готовность властей Армении, несмотря ни на что, продолжать режим оккупации территорий суверенного Азербайджана.

- Ранее ходили слухи о готовности Пашиняна снести памятник...

- Слухи так и остались слухами. Пашинян памятник не снес, а это означает только то, что он и к переговорам по Карабаху не только не готов, но и не собирается их начинать по серьезному. Идея оккупации Карабаха - доминантная идея существования современного армянского этноса, независимо от того, какой политический режим будет существовать в Армении - либеральный или авторитарный.

Зульфугар Ибрагимов