11 февраля МИД Армении, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), выступил с очередными обвинениями о том, что якобы Азербайджан нарушает международные обязательства и несет ответственность за смерть гражданина Армении Манвела Сарибекяна, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Не желая вникать в подробности очередной лжи Еревана, отмечу, что Сарибекян был засланным на территорию Азербайджана диверсантом, и в его трагической смерти виноваты не столько в Баку, сколько в Ереване. Очевидно, что смерть Сарибекяна отнюдь не волнует власти Армении, как и то, что за обвинениями прозвучавшими в адрес Баку о нарушении международного права, стоят банальные политические цели. Что любопытно, в заявлении МИД Армении не говорится о судьбе Сарибекяна: главный тезис документа заключается в том, что якобы жизнь каждого армянина, попавшего под контроль азербайджанских властей, независимо от его статуса, подвергается угрозе. Таким образом МИД Армении запускает новый миф, о том, что решением по делу Сарибекяна ЕСПЧ "подтвердил невозможность проживания армян Карабаха в составе Азербайджана, поскольку это представляет угрозу их жизням"

Стоит отметить, что армянские идеологи являются никчемными стратегами. Так как признавая юрисдикцию и легитимность ЕСПЧ и радуясь решению по делу Сарибекяна, Еревану следует признать не только другие решения Евросуда, но и четыре резолюции ООН, и многочисленные резолюции международных организаций. Во-первых, ранее принятое решение Европейского суда по правам человека, вынесенное по делу "Чирагов и другие против Армении", является одним из важнейших решений в связи с нагорно-карабахским конфликтом, принятых по сей день. Особенность решения в том, что оно является первым в связи с конфликтом судебным документом, в котором виновницей совершенных преступлений признается Армения. Самый авторитетный суд мира - ЕСПЧ, принял решение по нагорно-карабахскому конфликту, в котором подтвердил факт оккупации азербайджанских территорий и, то что Армения является страной-оккупантом. Всю ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях Европейский суд возложил на Армению, которая должна восстановить права человека, в первую очередь, сотен тысяч азербайджанцев из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов. В этом смысле решение ЕСПЧ также ставит перед Ереваном обязательство безоговорочного вывода армянских войск из зоны конфликта. Кроме того Армения по делу "Чирагов и другие против Армении" должна выплатить компенсации. В то же время ее выплата создаст прецедент, что повлечет за собой иски со стороны 800 тысяч вынужденных переселенцев по поводу выплаты им Арменией компенсаций.

Во-вторых, согласно вердикту Европейского суда по правам человека в Страсбурге от 17 декабря 2013 года по иску "Догу Перинчек против Швейцарии" Армения должна отказаться от требований об односторонней трактовке т.н. "геноцида армян". Европейский суд решил, что, в отличие от доказанного в правовом поле факта Холокоста, нарратив о "геноциде армян" является не историческим фактом, а вымыслом одной из сторон, и далеко не единственным. По т.н. "геноциду армян" в международных академических кругах нет консенсуса, и вряд ли он будет достигнут, а любое уголовное преследование за высказывание мнения является нарушением статей Европейской конвенции по правам человека. За всю многолетнюю практику ЕСПЧ не было зафиксировано ни одного случая неисполнения его решений государствами-членами Совета Европы. В противном случае согласно Уставу Совета Европы, это может привести к приостановлению членства государства и, в конце концов, в соответствии с решением Комитета министров - исключению из Организации.

Нежелание Армении исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные по делам "Догу Перинчек против Швейцарии", прекратить одностороннюю трактовку т.н. "геноцида армян", а также восстановить права сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, по делу "Чирагов и другие против Армении", является наглядными свидетельством неприятия Ереваном международного права. Официальный Ереван, делая пафосные заявления по делу о Сарибекяне, должен также громогласно признать решения ЕСПЧ о многочисленных нарушениях прав человека на оккупированных территориях Азербайджана. Без признания прав, в первую очередь, сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, нарушенных оккупантами в Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах, а также компенсации нанесенного им ущерба, армянскому МИДу лучше помалкивать о деле Сарибекяна. Вместе с тем следует констатировать тот факт, что с приходом Пашиняна к власти в идеологии армянства позитивных изменений не произошло. Словоблудие по решению ЕСПЧ, извергнутое из недр "пашиняновского" МИДа, наглядное тому свидетельство. Оно вполне созвучно с примитивным по сути заявлением находящегося в ереванской тюрьме преступника Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости азербайджанцев и армян" и не менее низкопробным лозунгом фашиста Нжде о том, что "не должно быть ни дня без борьбы с турком". Вместо того, чтобы готовить армянский народ к примирению, команда Пашиняна использует предоставленный на переговорах тайм-аут для наступления по другим фронтам, методично отрезая все дороги, ведущие к миру. История так и не научила армянскую сторону тому, что лживые теории имеют печальные последствия.

Руководитель экспертного совета "Baku Network",

доктор философии

Эльхан Алескеров

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