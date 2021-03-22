Диогену и не снилось: поиски армян в Армении

Этого стоило ожидать. После того, как были оглашены результаты опроса, проведенного в Армении американским Международным республиканским институтом, и стало ясно, что ни о каком военном реванше большинство граждан РА и не помышляет, армянская оппозиция ильно пригорюнилась. Ведь, ускользнула из рук соломинка, цепляясь за которую все эти политические спекулянты надеялись вылезти из болота презрения к себе со стороны сограждан.

Поражение Армении в 44-дневной войне они восприняли как шанс на получение индульгенции за десятилетия грабежа страны. Той самой, что вступила в войну, даже не решив до конца проблемы с обеспечением своих военнослужащих нормальной едой и даже нижним бельем. Пафосом сыт не будешь, его под китель и брюки не напялишь. Но пойди и объясни все это очевидное тем, кто привык трезвонить о невероятном.

Тем более, что многие из них ходят под уголовными делами, рискуя потерять все "нажитое непосильным трудом". Тут тебе и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян, и Сейран Оганян, и Гагик Царукян, и прочая галерея обладателей нецензурного выражения лица. У них в активе есть куча СМИ, блогеров, "карманных" политиков, общественных деятелей. Которым изначально была дана команда выжать из поражения Армении в войне максимум пользы для мечтающих о политическом реванше, ради сохранения наворованных миллиардов.

Так мы стали свидетелями заявлений, поражающих степенью своей глупости, лживости и комичности. Нет, я сейчас даже не говорю про сказки о том, что "Азербайджан победил благодаря Турции, Пакистану, Израилю, Украине, России, тюркскому миру, молчанию мирового сообщества". Это была смехотворная попытка отрицать очевидное - героизм азербайджанской армии, ее тотальное превосходство над противником во всем. Десятилетиями вскармливающие своему обществу миф о "непобедимости" армянской армии, просто не могли поступить иначе, ища себе оправдание.

Они, стараясь добиться смены власти путем "народного гнева", принялись потом утверждать, что Никол Пашинян выполнял приказы из Стамбула и Баку, что он больше турецкий и азербайджанский, нежели армянский политик. И всех его сторонников, одним махом, записали в антиармянские элементы, в предатели. Расчет, опять же, был на то, что горечь поражения в войне, на фоне бесконечных обвинений в адрес действующей власти, приведет к погромам.

Дошло до того, что определенные армянские СМИ ежедневно обновляли дату побега Пашиняна из страны, день его свержения. Ничего подобного, как видим, не произошло. Пашинян остается самым популярным в РА политиком, он уверенно идет на выборы, дабы победить, а все попытки спекуляции на итогах проигранной войны также оказались бесполезными, напрасными. Армянский народ, в своем большинстве, смирился со случившимся и думает теперь о том, как жить дальше, видя перед собой гору накопившихся проблем.

Что в этих условиях, решили делать оппоненты нынешней армянской власти? Они принялись обвинять...армянский народ.

"Сегодня наиболее актуальный вопрос состоит в следующем: неужели этот народ не понимает, что Никол - предатель и он сдал Родину? Нет, не понимает", - грустно констатирует депутат армянского парламента от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

То есть, дама из партии, которую возглавляет такой "видный армянский просветитель, философ и мыслитель", как олигарх Гагик Царукян, возмущается тем, что армянский народ не желает свергать Никола Воваевича. Мадам Зограбян, которую в парламент РА избрал все тот же "слепой" армянский народ, видимо считает, что люди должны были пойти за носителем творческого псевдонима "Тупой Гаго".

Она, кстати, не одинока в своем возмущении армянским народом.

"Николу не плохо от того, что его считают явным лжецом, но вы, народ, разве вам не плохо от того, что ваш руководитель - примитивный лжец?" .

Об этом на своей странице в Facebook написал редактор Yerevan.today Севак Акопян. А все оппоненты Пашиняна, надо полагать, девственно чистые политики. Смешно? Конечно.

Еще и потому, что всем понятно - именно практически нулевой рейтинг всех оппонентов действующего премьера РА делает его пресловутым "меньшим из зол". А низкий рейтинг оппозиции напрямую связан с плодами ее прежней деятельности. Их все в РА видели, насытились и больше не хотят. Но это очевидное обстоятельство не мешат глашатаям мечстающих о реванше открыто ругать свой же народ.

"Где ты, народ? Тебя оскорбляют. Этого еще недостаточно. Создают также фальшивый народ".

Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Аветик Ишханян.

Он, вольно или невольно, решил напомнить про древнегреческого философа Диогена. Того самого, который зажёг днём фонарь и стал ходить по улицам. На вопрос относительно того, что он делает, философ отвечал: "Ищу человека". Все оппоненты Пашиняна, как видим, ходят днем с огнем в поисках армян определенного типа. То есть, готовых выслушать их стенания, бред и жалобы. О том, что проще уйти с политической арены, все больше напоминающей цирковую, они не хотят и думать. Проще же сказать "фи" в адрес своего же народа.

Акпер Гасанов