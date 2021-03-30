Армения должна раз и навсегда отказаться от претензий на Нагорный Карабах

Вне зависимости от того, кто будет во власти в Армении после внеочередных выборов в парламент, лидер этой страны обязан соблюдать договоренности по Карабаху, подписанные в Москве 10 ноября между Азербайджаном, Россией и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Milli.az сказал турецкий военный эксперт Абдулла Агар.

Эксперт подчеркнул, что Армения должна отказаться от претензий на Нагорный Карабах.

"Cуществует соглашение о прекращении военных действий. Если Армения предпримет какие-либо провокации, создаст укрепления, совершит вылазки с помощью партизан, или совершит террористические акты - это будет считаться срывом договоренностей. В таком случае ничто не сможет сдержать Азербайджан дать жесткий ответ нарушителю", - считает он.

При этом, продолжил он, Армении не стоит рассчитывать на поддержку своих покровителей на Западе.

"Азербайджан не позволит Армении нарушать взятые на себя обязательства, вытекающие из соглашения от 10 ноября. Срыв договоренностей не выгоден ни России, ни Азербайджану, ни Турции. Произошла война, в которой Азербайджан одержал убедительную победу, страна-оккупант получила по заслугам. Весь мир стал свидетелем мощи азербайджанской армии", - напомнил эксперт.

По его словам, со временем территории, находящиеся под контролем российских миротворцев, постепенно перейдут под контроль Азербайджана.

"Другого пути нет. Армения должна раз и навсегда отказаться от Нагорного Карабаха. Если Армения вздумает в очередной раз оккупировать азербайджанские земли, то существование уже самой Армении станет под угрозой", - заключил Абдулла Агар.