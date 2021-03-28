Армения: Холодная весна 2021 года

На фоне предстоящих внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года, в Армении разгораются нешуточные предвыборные баталии.

В борьбу за голоса армянских избирателей вступил весь спектр армянской политики, от левых до правых, к которым примкнул даже лидер Союза Армян России Ара Абрамян.

Сей лидер российских армян, который наряду с торговлей алмазами активно занимается крышеванием торговцев абрикосами на российских рынках решил, что собрал достаточно бабок и пора взяться за политику.

Так как шансов добиться должности в России у него не так много, не смотря на многочисленных "друзей" и собутыльников, обратил внимание на свою малую историческую родину, где при его финансовых возможностях можно даже стать главой правительства.

Вообще ещё необъявленная предвыборная компания проходит под лозунгом борьбы с премьер-министром Н.Пашиняном, которого лягают все кому не лень за поражение и капитуляцию во второй Карабахской войне.

Армянская оппозиция всех мастей видит причину поражения в войне в том, что страну в этот момент возглавлял премьер Н.Пашинян, который после прихода к власти в результате революции 2018 года начал проводить в стране изменения и попытался сменить внешнеполитическую ориентацию страны на Запад.

Все это происходит на фоне глубочайшего политического и экономического кризиса в Армении, который буквально поразил все стороны жизни в стране и тянет страну все больше на дно.

Сегодня Н.Пашинян заявил о том, что он в ближайшие дни уйдёт в отставку и будет исполнять обязанности премьера до выборов, чем немедленно вызвал недовольство лидера объединённой армянской оппозиции Вазгена Манукяна, заявившего на очередном немногочисленном митинге, что будет бороться против Н.Пашиняна до конца и не даст ему возможность снова избираться.

При этом все армянские политики просто соревнуются в своих речах в непримиримости и реваншизме, обещая в случае своей победы добиться признания независимости сепаратистов и возвращения освобождённых азербайджанских территорий. При этом не задумываясь о том, что Карабахская тема давно исчерпана и никаких вариантов для ее реанимации больше нет, правда кроме очередной войны, исход которой можно заранее можно предсказать.

Справедливости ради надо отметить, что иногда представители правящей коалиции делают некоторые трезвые заявления, которые сразу же вызывают ярость радикалов и истерию близких к ним средств масс медиа.

Вот и Заявление Секретаря Совета Безопасности Армении А. Григоряна о необходимости пересмотра отношений с Турцией в сторону нормализации вызвало настоящую волну антитурецкой истерии и обвинений в предательстве.

Однако, постепенно первые ростки чувства признания новых геополитических реалий начинают пробиваться сквозь замёрзшую землю. Вот и Н.Пашинян вновь заговорил о необходимости открытия транспортных коридоров с Азербайджаном, которые очень необходимы Армении.

Естественно, что один из самых важных пунктов достигнутых соглашений это пункт о разблокировании транспортных коммуникаций, которые могут создать новый транспортный коридор между Европой и Азией.

Азербайджанская сторона придаёт большое значение этому и уже ведёт восстановление (строительство) железной дороги по направлению к армянской границе не смотря на то, что трёхсторонние переговоры по этой теме ещё ведутся.

Армянская сторона должна учесть то, что готовность азербайджанской стороны и уже начавшееся строительство есть доказательство приверженности скорейшему выполнению этого пункта.

Что касается открытия других маршрутов, то этот вопрос зависит в том числе и от армянской стороны, которая должна признать границу между странами на основе советских военных карт 70-х годов 20-го века и освободить ряд приграничных территорий, в том числе 7 сел Казахского района Азербайджана, которые до сих пор находятся под оккупацией.

Азербайджан уже проявил свою добрую волю и намерение начать региональное сотрудничество, согласившись на транзит российского газа через Азербайджан, что буквально спасло Армению от замерзания в эту холодную весну, хотя армянская сторона пытается замалчивать эту тему. Но все информационное пространство Армении пишет о небывалых заморозках, угрозах гибели фруктовых садов, занесенных снегом автомобильных дорог, и если бы к этому прибавилось отсутствие тепла в домах, то точно в стране наступил бы полный коллапс.

Несмотря на то, что некоторые силы в Армении продолжают раздувать антиазербайджанскую истерию, пытаясь использовать любую возможность, чтобы нанести урон международному имиджу Азербайджана, намеренно сталкивают с Азербайджаном некоторые не совсем объективные международные организации, которые поддались ложной пропаганде и закрыли глаза на правду.

В этом часто задействованы как представители армянской оппозиции так и некоторые представители власти, которые не сжигают мосты в случае возможных перемен после выборов, ведя двойную игру.

Такие действия не только не способствуют налаживанию диалога, а наоборот разжигают уже утихающие страсти вокруг практически окончившегося конфликта. Особенно усердствуют представители сепаратистов, которые своей агрессивной антиазербайджанской риторикой пытаются удержать то, что пока под их контролем.

Делая резкие, порой человеконенавистные заявления, вводя в заблуждение армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, эти ура "патриоты" готовы бросить на алтарь войны новые жертвы ради своих мелких интересов.

Опубликованные, но ещё не окончательные данные о потерях армянской армии: около 5 тысяч убитых и 10 тысяч раненых в ходе Второй Карабахской войны свидетельствуют о полном разгроме и крахе армянской военной мощи. Так что, у простого армянского избирателя есть возможность реально оценить реваншистские призывы и чем это может обернуться для Армении.

Надежды на то, что влиятельная армянская диаспора в очередной раз раскошелится, запустив очередной раунд "коньячной" дипломатии и сумеет воодушевить "друзей" Армении на защиту сепаратистов и надавить на Азербайджан полностью несостоятельны.

Уже никого не волнует тема независимости сепаратистов. Миру нужен мир, стабильность и экономическое сотрудничество, а не мифическое никем не признанное эфемерное образование. Кроме того, мировое сообщество заинтересовано больше в региональном лидере Азербайджане, чем в аутсайдере Армении, которая ничего не может предложить, так как осталась в стороне от всех региональных проектов.

Подписанные трёхсторонние Заявления есть последний шанс для Армении. Тем кто победит на предстоящих выборах нужно понять, что есть только один путь, путь мира и сотрудничества.

Мирные инициативы Президента Ильхама Алиева ещё раз доказывают, что Азербайджан готов к этому, при условии отказа армянской стороны от реваншизма и территориальных претензий. Так что выбор на стороне армянского избирателя: мир и развитие или напряженность и новая война.

Пярвин Мирзазаде