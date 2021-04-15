Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт урегулирован

Нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан его урегулировал самостоятельно.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая с заявлениями для печати с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

"Ситуация, связанная с постконфликтным развитием, в целом, считаю, что может быть охарактеризована как позитивная. Я проинформировал Александра Григорьевича о наших подходах и нашем видении развития постконфликтной ситуации. Естественно, выразил позицию Азербайджана о том, что мы считаем и реальность такова, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан его урегулировал самостоятельно, выполнил 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые 27 лет были на бумаге, и механизм имплементации этих резолюций, к сожалению, не был задействован. Также не были выполнены и призывы стран-сопредседателей Минской группы к армянской стороне положить конец оккупации. И их заявления о том, что статус-кво неприемлем, армянской стороной не были услышаны", - сказал глава государства.