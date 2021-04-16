Президент Ильхам Алиев: В Пиршаги всегда был хороший виноград сорта «Шаны» – «Белый шаны», «Черный шаны»
16 апреля в бакинском поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
Президент Ильхам Алиев: Здесь всегда был хороший виноград сорта "Шаны" - "Белый шаны", "Черный шаны".
Директор ООО "Бакинская служба благоустройства" Буньяд Гасымов: Мы посадили 50 тысяч саженцев, и продолжаем.
Президент Ильхам Алиев: Этого же сорта?
Буньяд Гасымов: В настоящее время высажены четыре сорта, есть и "Белый шаны", и "Черный шаны".
Президент Ильхам Алиев: Они были очень сладкими, как мед.
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