Президент Ильхам Алиев: В Пиршаги всегда был хороший виноград сорта «Шаны» – «Белый шаны», «Черный шаны»

16 апреля в бакинском поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Ильхам Алиев: Здесь всегда был хороший виноград сорта "Шаны" - "Белый шаны", "Черный шаны".

Директор ООО "Бакинская служба благоустройства" Буньяд Гасымов: Мы посадили 50 тысяч саженцев, и продолжаем.

Президент Ильхам Алиев: Этого же сорта?

Буньяд Гасымов: В настоящее время высажены четыре сорта, есть и "Белый шаны", и "Черный шаны".

Президент Ильхам Алиев: Они были очень сладкими, как мед.