Президент Ильхам Алиев на Джидыр дюзю еще раз заявил: "Карабах - это Азербайджан!"

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", который проводится на Джидыр дюзю города Шуша - культурной столицы Азербайджана по инициативе Президента Ильхама Алиева и при организации Фонда Гейдара Алиева, 13 мая продолжился гала-концертом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели выступления участников фестиваля.

Перед завершением гала-концерта, Президент Ильхам Алиев поднялся на сцену и, вновь, уже с Джидыр дюзю, произнес свою знаковую фразу - "Карабах - это Азербайджан!".