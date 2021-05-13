https://news.day.az/politics/1342415.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева смотрят выступления участников гала-концерта фестиваля "Харыбюльбюль"
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева смотрят выступления участников гала-концерта фестиваля "Харыбюльбюль"
Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", который проводится на Джидыр дюзю города Шуша - культурной столицы Азербайджана по инициативе Президента Ильхама Алиева и при организации Фонда Гейдара Алиева, 13 мая продолжается гала-концертом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева смотрят выступления участников фестиваля.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре