Взгляд на мир из окошка барака: привычные армянские реалии

Итальянский фильм "Хлеб и шоколад" с неподражаемым Нино Манфредди является одной из самых мною кинокартин. Это просто классика жанра, это шедевр, заставляющий зрителя то плакать, то смеяться. Один из самых ярких эпизодов в данной картине - момент, когда иммигрант Нино, приехавший на заработки из Италии в Швейцарию, оказывается в бараке, где живут его соотечественники, зарабатывающие строительством.

Их жилище убого, темно, потолки там низкие, одним словом нищета там кричит о себе со всех щелей. И тут, Нино и его соотечественники бегут к единственному окну в бараке. Бегут, чтобы увидеть, как отдыхают успешные, благополучные швейцарцы. Взгляд Манфреди, выведенный на весь экран отражает невероятную гамму эмоций- от грусти и печали до зависти и понимания невозможности достичь когда-то такого же уровня благополучия.

Вспомнил я об этом эпизоде из кинофильма "Хлеб и шоколад" в связи с какой-то поразительной реакцией армянских СМИ на вояж в Шушу послов 46 стран мира. Против них началась дешевая, примитивная кампания очернительства.И все только потому, что они написали правду. Как, к примеру, это сделал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Мечта сбылась! Посетили сердце Карабаха и духовную столицу азербайджанского народа - славный город Шуша! Это первое знакомство с великим историко-культурным наследием Азербайджана и масштабными инфраструктурными проектами от строительства освобожденных территорий. Интересный факт: в этом древнем городе родился Юсиф Везир Чеменземинли (Везиров) - глава дипломатической миссии Азербайджана в 1918 году. Будем работать над расширением географии регионального сотрудничества между нашими странами!", - написал он.

После чего в армянских СМИ на посла Каневского были вылиты тонны словесной грязи. И это те самые армяне, которые рассказывают каждому встречному о своей "древности", о том. что весь мир обязан армянскому народу , ибо практически все на нашей планете было создано армянами.Какой у них в реальности культур-мультур, все уже видели на примере героической борьбы за унитазы, которые армянские оккупанты вели перед своим бегством с освобожденных территорий.

Досталось далеко не одну Каневскому. Послы всех стран, что посетили Шушу, в той или иной степени, подверглись очернению в армянских СМИ. Не впервые, замечу. Пасквили против посла Израиля и против еврейского государства в целом- привычное занятие для ереванских бумагомарак.Но, на сей раз их особое недовольство вызвала посол Китая в Азербайджане Го Мин.

.Подчеркнув, что Азербайджан - очень красивая страна, дипломат сказала, что рада находиться в Шуше. "Я просто поражена. За короткое время проделана такая гигантская работа. У меня очень богатые впечатления", - сказала Го Мин. Она тоже сказала правду, отрицать которую невозможно. Действительно, объемы и скорость работ по восстановлению Шуши и всех освобожденных территорий поражают воображение всех, кто своими глазами все это увидел.

Но, армянские средства массовой дезинформации привыкли тиражировать арцруновскую ложь про "тактические отступления". Даже после того, как сам автор этого трагикомического утверждения перестал занимать должность официального пустозвона, сама традиция развешивания лапши на уши сограждан в Армении осталась.

Как и традиция ведения кампаний против тех, на кого укажет руководящий перст.Вот и теперь армянские СМИ припомнили Китаю то, что он в октябре прошлого года наложил вето на резолюцию ООН , призывающую к прекращению военных действий в Карабахе. Но, на том все не закончилось. Появились "тезисы", один другое смешнее.

"Таким образом, первые шаги Китая в геополитике превращают его в подпевалу Турции", утверждают армянские СМИ. Тут уместно небольшое отступление. Китайская экономика обгонит США на пять лет быстрее из-за пандемии, заключили эксперты британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR). По их мнению, Китай станет крупнейшей (по объему ВВП) экономикой мира уже в 2028 году.

То есть, по глупости, армянские словесные эквилибристы сделали огромный комплимент Турции, которая, оказывается имеет решающее влияние на самое крупное по численности население государство мира, которое вскоре станет еще и крупнейшей экономикой планеты.Впрочем, на том глупости в армянских СМИ не закончились. "Построивший в Ереване свое самое крупное посольство Пекин, который таким образом намекает о геополитических амбициях, может спокойно сдать в аренду его часть", пишут они.

Иными словами, в Ереване призывают к сокращению численности посольства Китая в Ереване, как бы пытаясь выразить протест. Именно как бы. Потому, что в реальности на всхлипывания, истерики, любые иные проявления недовольства с армянской стороны давно уже не обращают внимания в мире. Потому, что Армения является самым экономически, демографически отсталым государством региона, не представляющим ровным счетом никакого интереса для ведущих мировых держав.

Тем более, что значительная часть независимости и суверенитета Армении также утеряны и границы этой страны охраняют не ее пограничники.Проще говоря, Армения и есть тот самый барак, из окошка которого ее жители смотрят на мир, полный успешных стран, успешно реализующих блестящие проекты. И тут уже армянскому грю ничем не поможешь.

Акпер Гасанов