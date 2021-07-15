«Громкий» лай ереванской моськи

Похоже, что официальный Ереван пришёл в себя после внеочередных парламентских выборов и взял курс на эскалацию провокаций в отношении с Азербайджаном.

Понимая, что для широкомасштабной вооружённой провокации у армянской стороны нет ни сил ни средств, армянские политиканы избрали свои старые методы сочетания "горького" плача самого "многострадального и древнего" народа в мире, с пустым лаем побитой моськи.

На этот раз поводом для "лая" послужил визит представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку и лидеров религиозных конфессий Азербайджана в освобожденную культурную столицу-город Шушу.

До сих пор не смирившись с поражением во Второй Карабахской Войне и грезя о будущем реванше, власти в Ереване решили "громко" заявить мировому сообществу о своём недовольстве тем, что видите ли Армения считает неприемлемым посещение Азербайджанского города Шуша официальными дипломатическими представителями иностранных государств и основных мировых религиозных конфессий, так как статус этого региона ещё не определён.

Конечно, фантазеры из армянских властных структур могут считать все что угодно. Но на этот раз в порыве злости, они окончательно раскрыли своё истинное лицо, открыто заявив о территориальных претензиях к Азербайджану.

Дело в том, что все государства в мире (кроме Армении) и все международные организации признают Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана.

Как бы не изощрялись армянские официальные лица, ни одна страна в мире никогда не ставила под сомнение принадлежность этой территории Азербайджанской Республики. Вселенский плач, устроенный МИД Армении по поводу посещения города Шуша, выглядит просто комичным, напоминая лай моськи на слона из известной басни А. Крылова.

Прежде всего, это суверенное право азербайджанской стороны организовывать такого рода визиты на своей территории и приглашать на эти мероприятия кого считает нужным. Любые комментарии или возражения не только неприемлемы, но и являются грубейшим нарушением международного права.

Попытки Армении открыто вмешиваться во внутренние дела Азербайджана являются недопустимыми и должны получить соответствующую оценку со стороны мирового сообщества.

Сам факт того, что по приглашению официальных азербайджанских властей, дипломатические представители более 40 стран мира и международных организаций посетили освобожденные территории, включая город Шушу, уже является подтверждением бесспорности принадлежности этой территории Азербайджану.

То, что представители некоторых стран не приняли участие в этом визите ещё не является тем фактом, что эти страны ставят под вопрос принадлежность Карабахского региона Азербайджану.

Прежде всего следует отметить, что все три страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ признают, что Карабах -

это часть Азербайджана, о чем неоднократно делали соответствующие заявления как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Наряду с этим, Президент России В. Путин и Президент Франции Э. Макрон публично перед прессой заявляли о том, что с точки зрения международного права, Карабахский регион- это территория Азербайджана, что признано всем миром, а квази независимость так называемого "арцаха" никто не признал, включая саму Армению.

Ну какие ещё нужны подтверждения после этих заявлений?

Армянская сторона, как обычно, спекулирует и пытается жонглировать, мешая ложь и дезинформацию, так как это все направлено на то, чтобы ввести армянский народ в заблуждение, ещё раз его обмануть призрачными лозунгами "миацума" и "арцаха", которые давно гниют на свалке истории.

Армянские власти своим "лаем моськи" стараются показать, что они продолжают борьбу до победного конца, разбрасываясь глупыми нотами и заявлениями, которым место только в местах общественного пользования.

Провокации-это старый испытанный метод армянских политиков, которые готовы пожертвовать жизнями рядовых граждан, лишь бы усидеть в своих тёплых креслах и не лишиться доходных мест.

Опасная игра, которую затеяли в Ереване, направленная на обострение ситуации в регионе, ставит под угрозу хрупкий мир и прекращение огня, достигнутые в ходе подписания трёхсторонних Заявлений.

Видимо кому-то из армянских политиков в очередной раз необходима терапия железным азербайджанским кулаком, после чего они наконец очнутся от своих бредовых идей.

К сожалению, позиция армянской церкви не отличается от позиции официальных армянских властей. Эчмиадзин, как обычно, устроил истерику, в связи с визитом лидеров религиозных конфессий Азербайджана в Шушу, затянув старую песню о "поругании" неких христианских ценностей.

При этом умалчивая о том, что во время оккупации были разрушены и арменизированы многие культовые сооружения, принадлежащие другим христианским конфессиям.

Представители армянской Апостольской церкви в очередной раз своими фортелями делают всё, чтобы отвергнуть межконфессиональный диалог, стараясь разжечь исламофобские и туркофобские настроения у своей паствы.

Также, армянская церковь продолжает игнорировать жесты доброй воли со стороны Азербайджана, который разрешает посещения армянскими паломниками культовых мест армянской Апостольской церкви на освобождённых территориях, демонстрируя этим свои искренние намерения к налаживанию диалога и мультикультурализму.

Таким образом, последние события доказывают, что армянская сторона опять наступает на старые грабли, совершенно не осознавая изменившиеся геополитические реалии.

Затевая новые провокации, с целью обострить и так непростую ситуацию, армянские власти стараются в очередной раз развязать новый виток напряжённости, который может перерасти в очередной этап вооруженных столкновений.

Терпение у Азербайджана не бесконечно, действия и заявления как армянских властей, так и остатков сепаратистов, направленные на интернационализацию ситуации, на вовлечение в затухший конфликт третьих сторон, попытки интерпретировать по-армянски пункты трёхсторонних Заявлений, не могут не вызывать беспокойство.

Последние вооружённые провокации на армяно-азербайджанской границе в районе Нахчыванской Автономной Республики, в ходе которых были ранены азербайджанские военнослужащие доказывают, что армянская сторона специально провоцирует Азербайджан с целью вызвать ответные действия, а затем представить себя пострадавшей стороной.

Эта тактика была использована в июле 2020 года, в ходе событий на границе в Товузском районе.

Именно тогда армянские вооруженные силы первыми открыли огонь, а получив достойный ответ пытались спрятаться за спину союзников по ОДКБ.

Президент Ильхам Алиев много раз призывал армянских лидеров отказаться от идей территориальной экспансии и начать сотрудничество во имя мира.

Увы, армянская сторона все эти призывы продолжает игнорировать. Стремления и намерения армянского руководства показывают, что они до сих пор не усвоили уроки прошедшей Второй Карабахской Войны и не приняли существующих реалий, что в конце концов приведёт их к полному экономическому и политическому краху.

Пярвин Мирзазаде