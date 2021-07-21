Справедливость восторжествовала

Окончательно демонтирован памятник, посвященный пособнику нацистов Гарегину Нжде, установленный во дворе армянской церкви в российском городе Армавир. Активисты от общественности юга России долгое время требовали демонтажа установленной на территории армянской церкви в Армавире памятной доски и спустя неоднократные попытки убрать памятник террористу, это все-таки удалось сделать.

Тем временем в Армении в связи с этим уже успели поднять недовольный вой. В частности, о демонтаже высказалась на своей странице в Facebook армянская журналистка Наира Багдасарян, проживающая в России. К ней в комментариях присоединились сотни других армян, что неудивительно. В современной Армении книги приспешника фашизма Нжде неоднократно переиздавались, в память о нём чеканятся монеты, снимаются документальные и художественные фильмы. Именем Гарегина Нжде в Ереване названа площадь. Одной из наград армии Армении является медаль "Гарегин Нжде". Это все недопустимые вещи в современном мире. Совершенно очевидно, что фашизм и нацизм должны были навсегда уйти в прошлое. Комментарии армян, которые мы видим сегодня в социальных сетях в связи с справедливым сносом памятника, говорит о том, что в Армении сегодня наоборот всеми силами стремятся оправдать фашистов. Еще не стоит забывать, что Армения установила памятник Нжде и в центре Еревана.

Человек, который в начале Второй мировой войны стал сотрудничать с властями гитлеровской Германии и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР, заявляя: "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению" и под командованием которого армянский легион СС, участвуя в карательных акциях, уничтожил более 20 тысяч в основном мирных жителей, не может никак считаться героем. Это абсурд.

Фашизм и нацизм должны были остаться в прошлом, но героизация нацизма и возведение в ранг национальных героев тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, к сожалению, является нормой в этой стране. Армения таким образом неприкрыто оскорбляет страны, которые боролись и добились победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Общественность Армавира давно требовала от властей демонтажа памятника и, наконец, история с установкой мемориальной таблички получила свое логическое завершение. Сколько бы ни возмущались армяне, уже ничего не изменить - справедливость все равно восторжествовала. Установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками.

Напомним, что в середине ноября 2019 года в Краснодарском крае депутат Городской думы Армавира Алексей Виноградов закрасил черной краской мемориальную табличку Гарегину Нжде (настоящее имя Гарегин Тер-Арутюняна), коллаборационисту, пособнику немецко-фашистских войск: Нжде сражался против СССР и был одним из создателей так называемого Армянского легиона СС. По утверждению депутата Виноградова, представители Союза армян России не выполнили демонтаж мемориальной таблички в установленные сроки, и ему пришлось сделать это самостоятельно. Ранее местные жители неоднократно просили убрать монумент. Как не бесились армавирские армяне, диаспора, МИД Армении и прочие официальные и неофициальные лица, никто не стал привлекать Виноградова к ответственности. Наоборот, его акция даже получила негласную поддержку.

М.Ахмедзаде