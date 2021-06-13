Союз армян оскорбил празднование Дня России

Случайно ли, что именно в День России в Молодежном центре Союза армян России (САР) в Москве устроили "день памяти Монте Мелконяна" - международного террориста, армянского нациста, известного своими многочисленными военными преступлениями и убийствами.

В программу этого оскорбительного для России мероприятия был включен флешмоб со свечами и в майках с портретом террориста, торжественный просмотр посвященного ему документального фильма и всякие креативные штучки с рисованием портретов террориста. Таким образом армянские политтехнологи пытаются облагородить образ своего убийцы и террориста, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Общеизвестно, что армянству свойственно героизировать своих нацистов и преступников, включая фашиста Гарегина Нжде, Монте, Дро и остальных. Но опасность армянских традиций в том, что они имеют свойство расползаться и героизироваться в общественном мнении других стран и народов.

В этой провокационной акции САР, приурочненной ко Дню России, есть еще один момент: армянство было крайне возмущено тем, что в российском городе Армавир ранее была демонтирована табличка армянскому фашисту Нжде. Это сделал местный российский депутат, после чего на него обрушились многочисленные оскорбления со стороны армянского лобби. Но он выстоял, после чего и местные власти вынуждены были поддержать вопрос о невозможности героизации фашистов в России.

И все последующие меропрятия, сязанные с героизацией армянских преступников в России, являются своего рода ответом армянской политической диаспоры на этот шаг. То есть, согласно армянской линии поведения и мышления, теперь вместо одного снесенного памятника Нжде в России проявятся сотни других памятников или акций тем или иным армянским деятелям, а порой и преступникам, как вот это последнее мероприятие в память о террористе Мелконяне.

В этой связи не удивительно, что Союз армян России (САР) приурочил день его памяти ко Дню России.

Это не только оскорбление со стороны Союза армян России (САР), но и очевидная провокация, попытка девальвировать ценности и приоритеты российского общества. Это также попытка синхронизировать российскую политику с терроризмом, который олицетворяют армянские дашнаки.

Как известно, Мелконян, память которого армяне вызывающим образом чествовали в день России, соостоял в рядах террористической организации АСАЛА, принимал участие в нападениях на посольства в Риме и Афинах. Мелконян состоял в личной дружбе с известным международным террористом Карлосом Рамиресом, известным под кличкой Шакал.

Неужели День России - хороший повод для Союза армян России почтить память международных террористов, навязать нам чуждые ценности?

Вызывает удивление, почему соответствующие государственные органы России дали разрешение на проведение этого мероприятия в России и в День России? Россия боролась и победила в войне с фашизмом и германским нацизмом для того, чтобы сегодня стать плацдармом для реализации армянского нацизма? Посмотрите, что творится на юге России! Армянские политические и криминальные сети уже опутали юг России - Сочи, Краснодар, Ростов, Армавир, Анапа и другие города. Некоторые поселки уже перименованы на армянский лад, появились Армянски и Гай Кодзоры, указатели на армянском языке, армянские церкви и хачкары, активная политическая деятельность САР.

Подобные действия САР вызывают возмущение у части понимающей российской аудитории, в отличие от чиновников.

Например, такой пост в соцсетях:

"Армянские власти необоснованно предъявляют территориальные претензии ко всем сопредельным странам. Для армян, компактно проживающих в их составах, требуют отделения, с предоставлением особых статусов, характерных для самостоятельных государств. Для достижения этих целей армянские власти, диаспора, союзники и покровители Армении расходуют огромные финансы, осуществляют агрессивные действия, провокации, развязывают войны и конфликты".

Если учесть, что приток армян в Россию увеличивается, важно регулировать деятельность САР и не позволять армянским гражданам в РФ ыходить за рамки законов и ценностей российского государства и общества.