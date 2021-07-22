Лабиринты армянской логики

Это был прекрасный, яркий пример армянской логики. Журналист российского издания РБК решил поговорить с жительницей Еревана о последствиях 44-дневной войны. "Мы эти земли выиграли войной. Кровью заплатили. Эти земли не возвращают!", - гордо заявила армянка. "Так и азербайджанцы выиграли ее (эту землю) войной", - резонно замечает российский журналист. "Ну, они не должны были начинать эту войну", - нервно отреагировала жительница Еревана.

И ведь это не единичный, не уникальный случай, скажем так, специфической логики. Подавляющее большинство армян, я сейчас не только о гражданах страны-оккупанта говорю, мыслят похожими категориями. Тут смешалось все. От маниакальной уверенности в том, что все великий люди в истории человечества были армянами, пусть даже не подозревая об этом, до утверждений, что все самые важные достижения в науке и технике, являются делом рук армян.

И все великие полководцы тоже были армянами. И Гериодотт, Плиний-младший со Страбоном приводятся в свидетели, пусть и не имея возможности принять участие в дискуссии. Плюс, все страны мира, особенно великие империи, всегда плели заговоры против Армении. Тут тебе и Британия, и Германия, и, разумеется, Россия. Последняя обвиняется чаще всего. Во всем. Но если обобщить, то в бедах армянского народа.

Представители которого считают себя самыми древними и великими, а на вопрос о том, почему же тогда Армения, населенная сплошь армянами, является самой отсталой, во всех смыслах, страной региона, начинают рассказывать новые сказки, выдаваемые за аргументированные и логичные ответы. При этом, аттракцион невиданной глупости, участники которого уверены в том, что все человечество должно Армении и каждому армянину в частности, продолжается.

Параллельно с утверждениями, что Европа осознала необходимость вернуться к Армении. Соответственно, усиливается гон на Россию. Он был всегда. Собственно, моноэтническая Армения сама по себе является доказательством того, как в этой стране относятся к представителям других национальностей, включая русских. Просто, после победы "шашлычной революции", параллельно с надеждами на помощь Запада во всем, увеличились и открытые проявления русофобии.

И антироссийские митинги в Ереване, где звучали оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина и в которых принимали участие многие депутаты правящей партии "Мой шаг", в том числе и нынешние министры, были всего лишь фрагментами общей картины. Такими же, как появившиеся ныне, после визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, комментарии так называемой "широкой армянской общественности".

В ее рядах царит негодование в связи с тем, что заявил глава российского государства в начале встречи с Президентом нашей страны. "Разумеется, одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете ему, разумеется, большое внимание, значение. И хочу вас поблагодарить за то, что находятся компромиссные решения", - сказал Путин.

Казалось бы, что тут не так? Россия, как и Азербайджан, настроены на урегулирование ситуации во всем регионе Южного Кавказа. Баку и Москва говорят о важности долгосрочного мира после кровопролитной войны, неизбежной которую сделало именно нежелание Армении следовать нормам международного права и резолюциям ООН и иных международных организаций.

И вот сейчас, как по команде, в армянском сегменте социальных сетей началась подлинная истерика. Пользователи из страны-агрессора, второй и третий президентами которой были уроженцы азербайджанского Карабаха и вчерашние карабахские сепаратисты, возмущаются словами Владимира Путина и компромиссных решениях со стороны Азербайджана.

Им и в голову не приходит, что главный компромисс Азербайджана все эти долгие годы состоял в переговорах по мирному урегулированию карабахского конфликта. Официальный Баку вел эти переговоры, дабы избежать жертв с обеих сторон. Наша страна рассчитывала на благоразумие руководителей Армении, на их понимание очевидного итога войны, с учетом тотального численного превосходства нашей армии и ее гораздо более высокого уровня боеготовности .

Но руководители Армении, и в этом смысле Пашинян ничем не отличается от Саргсяна и Кочаряна, предпочли жить мифами. Они сами уверовали и убедили свой народ в том, что "Азербайджан не должен воевать", говоря словами ереванской дамы, шокировавшей журналиста РБК. Итог этой политики известен - армянская армия разгромлена, число жертв с ее стороны колеблется от пяти до восьми тысяч человек, а Азербайджан вернул себе Шушу и семь ранее оккупированных районов.

Да, сейчас, по прошествии времени после разгромного поражения, которое своей подписью под трехсторонним заявлением от 10 ноября оформил Никол Пашинян, армянская сторона помышляет о реванше. И даже надеется на помощь Запада. Что не только наивно, но и просто глупо. Хотя бы потому, что 44-дневная война велась на территории Азербайджана, а не Армении. Стало быть, нет никаких оснований жаловаться на заявления Владимира Путина по поводу компромиссов с нашей стороны. А тем более- на Азербайджан, который восстанавливал свою территориальную целостность любыми доступными средствами. Но поди и объясни носителям армянской логики очевидный вещи!

Акпер Гасанов