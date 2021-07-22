Армяне пошли войной против российского истеблишмента

Посольство Армении в России вслед за атаками на писателя Захара Прилепина поднимает дипломатический шум и устраивает нападки на депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова.

Причина все та же - высказывания некоторыми российскими общественными деятелями позиций и мнений, которые не нравятся армянству. Армяне в России за последние годы выстроили систему своего влияния таким образом, что могла доминировать только их, армянская точка зрения. Мало того, что никто не смел противоречить, так еще старались угождать и нравиться армянскому лобби, чтобы не потерять работу или получить продвижение по карьерной лестнице.

Но времена меняются. Деятельность армянского лобби, наносящая вред интересам российского государства, более не может оставаться незамеченной. Антироссийскую и прозападную политику Еревана тоже, как шило в мешке, не утаишь. При этом Армения не оставляет попыток втянуть ОДКБ в свои региональные провокации, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

В этой связи и возмутился депутат ГД РФ Леонид Калашников.

Калашников ответил: "Это глупость полная. ОДКБ не для этого создавалась. Поэтому армяне в этом смысле хитрят. Но эта хитрость на поверхности. В рамках ОДКБ армяне опять подняли свой вопрос по "военнопленным", который тоже является вопросом переговоров. Они стали торпедировать заявление, которое мы принимали по Афганистану, по которому консенсус у всех. А они говорят нет, наше заявление примете тогда и это примем. Вот эта торговля вокруг военного союза по сути своими интересами мне не очень нравится".

Неужели выражение патриотической позиции народным избранником является поводом для предьявления ноты?

Калашников - не Затулин, который прислуживает армянским интересам. Калашников отражает позицию своей страны и российских избирателей, которые вряд ли захотят, чтобы их дети умирали за армянские авантюры. Российский парламент не может состоять из одних затулиных.

Но армяне в гневе.

Как сообщили армянские СМИ: "Посольство Армении в Москве направило ноту протеста в МИД России в связи участившимися антиармянскими выступлениями российских политических деятелей".

Если армянские СМИ не лгут, то претензии посольства Армении носят следующее содержание: "Периодически озвучиваемые Калашниковым антиармянские высказывания не только наносят ущерб армяно-российским союзническим отношениям и разжигают межнациональную вражду, но и противоречат официальной политике Москвы, повторяя риторику турецко-азербайджанского альянса. В связи с этим, посольство РА в России, призывает соответствующие структуры выяснить, не является Калашников иностранным агентом влияния".

Что касается "иностранных агентов влияния", то они все на поверхности, и это армянская "пятая колонна" в России, подталкивающая страну к опасным сценариям в интересах иностранного государства. И не только Армении, но и тех центров, которые манипулируют ими из-за океана. А вот за клевету в адрес Калашникова надо бы призвать к ответственности соогласно статье УК РФ,

И в чем же противоречие в высказываниях Калашникова официальной политике Москвы? На всех уровнях официальная позиция РФ заключается в том, что армянский вопрос не имеет никакого отношения к ОДКБ, так как Азербайджан не вторгался на территорию Армении. Это ВС Армении незаконно находились на 20 процентах территории Азербайджана в течение почти 30 лет. И попытки спекулировать ОДКБ, чем и занимается Ереван, противоречат интересам не только РФ, но и остальных участников этого блока.

О чем и сказал Калашников: "В Армении не было нарушения границы. ОДКБ не может решать проблемы Армении в связи с возникшими пограничными делами, связанными с территориями, которые она сама не признала, например, по Карабаху".

Кроме того, интересно, нашел ли читатель в приведенных выше высказываниях Калашникова элементы "разжигания межнациональной розни"? Их там нет! А вот если дать должную оценку высказываниям армянских пропагандистов - Симоньян, Габрелянова, Багдасарова и прочих, то во многих их выступлениях содержатся элементы провокаций и подстрекательства к межнациональной розни. Однако когда это касается интересов армян, то призывы к межнациональной вражде в многонациональной России воспринимаются как манна небесная.

Калашников же, в отличие от многих армянских пропагандистов, никого не оскорбил и межнациональную рознь не разжигал. И любая комиссия это подтвердит. Так что, армянский посол в РФ Тоганян опять поднимает бурю в стакане.

И понять армянского посла по-своему можно: столько лет армяне наслаждались своей беспрекословной позицией и влиянием в России, а тут вдруг взбунтовались россияне и стали противорчеть "элитному этносу"...

Надо бы еще прочесть пару абзацев из материалов армянской прессы, чтобы понять всю глубину маразма, наглости и необоснованнных претензий в адрес России: "К сожалению, Калашников не единственный в своем роде политик в России, чьи заявления противоречат духу армяно-российского союза. Антиармянская риторика звучит с федеральных каналов и государственных СМИ. Подобные неконтролируемые потоки ниоправданной и ничем не обоснованной агрессии в отношении единственного союзника на Южном Кавказе, сдерживающего турецкие амбиции, в том числе и в отношении самой России, приводят и росту антироссийских настроений в самой Армении. Имея такое количество антиармянских деятелей, Москве не стоит удивляться росту прозападных настроений в Армении".

То есть, Армения, ставшая форпостом США и ЕС на Кавказе, пытается таким образом оправдать свое предательство в адрес России. Только армяне не вчера побежали на Запад и с предложениями в НАТО, а еще при Саргсяне, и даже ранее. А что касается "роста амбиций" Турции и Азербайджана, то их интересы идут в максимально возможном соответствии с интересами России в этом регионе. Эти две страны пригласили российских миротворцев, а не натовских, как это делает Армения. Поэтому все разговоры о "единственном союзнике" в лице Армении - это из области устаревших политических анекдотов. Кстати, и по поводу "ничем не обоснованной агрессии" - так это еще более смешно слышать от страны (Армении), ВС которой оккупировали территории другого государства, а не наоборот.

И еще в связи с нескончаемыми нотами армянского посольства хотелось бы задать встречный вопрос: А когда армянские общественно-политические деятели на каждом шагу оскорбляли Россию и президента РФ, когда в Ереване устраивали антироссийские акции протеста с требованием к русским убираться, когда русских называли, простите, "свиньями", росийский МИД по этому поводу никакие ноты в армянский МИД не отправлял. И молчали почти все российские СМИ...