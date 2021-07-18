ОДКБ не будет вмешиваться в ситуацию на армяно-азербайджанской границе

В Армении не было нарушения границы. ОДКБ не может решать проблемы Армении в связи с возникшими пограничными делами, связанными с территориями, которые она сама не признала, например, по Нагорному Карабаху.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Свободной Прессе сказал глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

"Недавно я сказал армянской делегации напрямую по поводу инцидента на армяно-азербайджанской границе. Вы вообще представляете, насколько сложна делимитация? А вы до сих пор не имеете дипломатические отношения. Это предмет переговоров, а не войны. А вы не хотите даже разговаривать. Вы говорите, давайте привлечем сразу ОДКБ. Ну зачем, какой смысл, вы только хотите разрушить и так чуть-чуть начавшиеся отношения в рамках трехстороннего договора? Так разговаривайте в его рамках, где эти административные границы, где эти карты, как они проходили в СССР", - отметил он.

Депутат Госдумы подчеркнул, что армяне хотят решить очень сложный вопрос с помощью военной силы за счет России, чтобы Россия пошла воевать за армян.

"Это глупость полная. ОДКБ не для этого создавалась. Поэтому армяне в этом смысле хитрят. Но эта хитрость на поверхности. В рамках ОДКБ армяне опять подняли свой вопрос по военнопленным, который тоже является вопросом переговоров. Они стали торпедировать заявление, которое мы принимали по Афганистану, по которому консенсус у всех. А они говорят нет, наше заявление примете тогда и это примем. Вот эта торговля вокруг военного союза по сути своими интересами мне не очень нравится", - подытожил Леонид Калашников.