Разборки в парламенте Армении как зеркальное отражение происходящего в армянском обществе

Поражения, с которыми Армения столкнулась на военном и дипломатических фронтах, не могли не привести к изменению ситуации в армянском социуме. Возможно, не будь общество нашпиговано ура-патриотической идеологией, которое вносилось в умы армян на протяжении последних почти тридцати лет (в свете оккупации азербайджанских территорий), и результат Второй Карабахской войны был бы воспринят несколько в ином разрезе. Но мировоззренческие установки, ставшие основой армянского общества, оказались слишком приятны для слуха с точки зрения формирования в массах безапеляционной уверенности в завтрашнем дне.

Однако, 44 осенних дня 2020 года, завершившиеся подписанием трехстороннего заявления, в корне изменили обстановку в Армении. Что было вызвано, в том числе, и ложной информацией, которой в дни военных действий армянское общество потчевалось официальными структурами. Поэтому после 10 ноября прошлого года, в Армении, да и в армянской диаспоре, абсолютное большинство первоначально не осознало реалии происшедшего.

Постепенное же отрезвление не могло не привести к пошаговому пониманию в армянском обществе того, каким для армян оказался результат боевых действий. Отсюда - начало этапа в современной армянской истории, свидетелями которого мы являемся, когда все стороны обвиняют друг друга в предательстве национальных интересов. Продолжается поиск и представление обществу новых врагов. Реанимируются попытки активизации "бывших", которые, однако, однозначно потеряли авторитет в армянском социуме. Свидетельство чего - в итогах последних парламентских выборов в Армении.

В целом, результаты выборов, с одной стороны, парадоксальны, так как депутатские кресла с огромным преимуществом заняли сторонники премьера, под руководством которого страна потерпела сокрушительное поражение на поле боя и на площадке дипломатии. С другой стороны, - итоги выборной кампании уверенно продемонстрировали некоторое отрезвление в армянском обществе. А именно, в направлении понимания того, что в случае сохранения довоенного статус-кво Армения продолжала бы терять перспективы становления страной, с которой считались бы внешние силы.

Положения же трехстороннего заявления от 10 ноября, в случае реализации их экономического и логистического блоков, реально могут принести Армении положительные результаты. Но характерная для армянского общества бацилла ненависти пока еще не позволяет большинству взвешенно подойти к этому пониманию. Естественно, дело тут далеко не только во внутренних акцентах, так в векторе Южного Кавказа задействуются очень сильные внешние игроки. Но и при таком раскладе уверенно просматривается, насколько тенденция неприятия чего-то происходящего в интересах Армении, если это имеет место быть в преломлении к Азербайджану или Турции, живуча.

В данном калейдоскопе событий и просматривается причина рукоприкладства в армянском парламенте. Не исключено, что отдельные эксперты рассматривают депутатские разборки, достигшие уровня доказательства собственной правоты через физический формат, как бы начальным прообразом событий, имевших место в Армении в 1999 г., когда Армению (да и не только) потрясли смертельные выстрелы в сторону народных избранников. В данном контексте предполагается, что нагнетание такого рода может иметь целью обострение ситуации в Армении и очередной волны выхода на улицы сторонников и противников Никола Пашиняна. Которое вполне может привести уже к серьезному гражданскому столкновению.

Однако, как представляется, непосредственно такое развитие событий откинет Армению еще на несколько десятков лет назад. На данный момент Армении предоставлен реально исторический шанс приблизиться к этапу позицинирования себя страной, имеющей (пусть и в минимальном объеме) возможность считаться определенным связующим логистическим звеном на региональном уровне. Последние же события в армянском парламенте, в случае их перекидывания на улицы и площади страны, однозначно не поспособствует развитию обстановки в данном направлении.

Теймур Атаев