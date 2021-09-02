Пашинян не сможет рассорить Азербайджан с Россией

Послушав речи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приходишь к выводу, что во взаимоотношениях Еревана с Баку и Москвой ставка делается на бесконечные интриги едва ли не на уровне кухонных склок. Но что самое неприятное, для плетения интриг у армянского премьера есть основания. Другое дело, к какому результату приведет избранный им путь, и не стоит ли ему пересмотреть его в пользу адекватной дипломатии и прагматизма, отвечающего реалиям, а не фантазиям поствоенного периода. Но настал ли таковой после второй карабахской войны, выигранной Азербайджаном и, так или иначе, закрепленный Россией?

Пашинян в своей недавней презентации парламенту программы правительства (он во второй раз стал премьером, что весьма странно для проигравшего войну), усиленно чернил Азербайджан по самым разным "статьям". Но главной задачей, судя по тексту его выступления, было рассоритьРоссию с Азербайджаном, при этом продемонстрировав Западу его крайнюю востребованность в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта - разумеется, на тех условиях, которых желает Ереван, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

В своем выступлении в парламенте Никол Воваевич заявил, что в Азербайджане место имеет оголтелая пропаганда против российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, и этот "факт" очень его беспокоит. По мнению армянского лидера, целью Азербайджана является дискредитация миротворцев, в том числе, путем судебных процессов над армянскими военнослужащими. И вот как это связано: "Большинство осужденных военнослужащих были взяты в плен после подписания трехстороннего соглашения (ноябрь прошлого года), то есть после размещения миротворческого контингента и в зоне его ответственности".

В подтверждение дискредитации миротворцев со стороны Баку он назвал то обстоятельство, что Азербайджан до сих пор не подписал мандат российских "голубых касок", и это направлено против них, а также "безопасности и стабильности в Карабахе". На этом фоне, по информации премьера, Ереван продолжает расширять сотрудничество с Россией, стратегический союз с которой, по его словам, является "одной из опор архитектуры безопасности Армении". Москва продолжает наращивать возможности 102-й российской военной базы, а пограничники РФ помогают в охране госграницы РА. Ну и, разумеется, не обошлось без реверанса в адрес Владимира Путина: Пашинян подчеркнул личную роль президента России в прекращении второй карабахской войны и поддержании мира и безопасности в регионе.

В таком случае, почему Пашинян постоянно апеллирует к Минской группе ОБСЕ? Ее сопредседателями, напомним, являются Россия, США и Франция, но от которой за всю историю ее существования никакого толку не было, кроме отсрочки возвращения Азербайджану оккупированных Арменией земель военным путем.

Пашинян же настаивает на возобновлении переговоров в рамках Минской группы, которая, по его информации, считает, что "карабахский конфликт не урегулирован", и "долгосрочное решение вопроса должно быть принято на основе известных сторонам принципов". Как то: неприменение силы, права наций на самоопределение, территориальная целостность. Но, заметим, к двум последним постулатам у Армении и Азербайджана диаметрально противоположный подход.

И в самом деле: Ереван считает Карабах армянской территорией, а под правом наций на самоопределение подразумевает свободный от Азербайджана полет спорной территории, хотя в качестве суверенного государства самопровозглашенную "Нагорно-Карабахскую Республику" Армения не признала и, с большой долей вероятности, рассчитывала "пристегнуть" ее к себе.

То есть речь идет о полном отсутствии логики: в контексте принадлежности Карабаха Ереван не признает карт времен Советского Союза, а вот в случае отвода армянских и азербайджанских войск - признает. И вообще, желает максимально быстрого начала демаркации и делимитации границ с Азербайджаном, но при этом, по словам Пашиняна, "сожалеет", что "политический шум" не позволил весной заняться этим вопросом. "Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границы является серьезной угрозой для начала этих процессов", - сказал он.

Получается, армянский лидер не ведает, что говорит, ставя какие-то ложные подножки то России, то Азербайджану, а по сути - своей собственной стране. Тут, казалось бы, должен прозвучать "глас разума", который в массовом сознании ассоциируется с правозащитниками - беспристрастными, справедливыми, смелыми. И такой "глас" прозвучал - бывшего омбудсмена и экс-депутата парламента Ларисы Алавердян. В беседе с Lragir она сообщила о грубом нарушении положений трехстороннего заявления лидеров трех стран. Более того, "появляются новые требования Азербайджана к Армении, которых в вышеуказанном документе не было".

Каков, по ее мнению, выход из положения и кто виноват? А виновата Россия. Армения, по пояснению правозащитника, может выйти из заявления, однако только при наличии "сильных партнеров, которые не будут поступать так, как поступает сейчас Россия". А как она поступает? "Недавно, - пояснила Алавердян, - Мария Захарова заявила, что Россия выступает за обмен между Арменией и Азербайджаном - все пленные против всех с передачей карт минных полей. ... То есть уже четко артикулируется, что Азербайджан уведомил Россию, что не станет никого возвращать, если торг не будет продолжаться - пленные взамен. ... Россия не противостоит этому, наоборот, именно Россия озвучивает условия". И ни слова о том, что карты минных полей должны быть переданы без каких-либо предварительных условий.

В общем, в Армении "наезжают" на Россию, которая обеспечивает ее безопасность и снабжает оружием. Не угодила она и Азербайджану, имеющему, строго говоря, основания попенять Москве. Но делает он это дипломатично и аккуратно. В частности, министерство обороны АР распространило сдержанное заявление, в соответствии с которым полный вывод остатков вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, не был обеспечен, в то время как соответствующие действия предусмотрены в трехстороннем заявлении лидеров РФ, АР и РА.

Более того, Армения перебрасывает личный состав своих вооруженных сил на территорию Азербайджана, выставляет на ней новые посты. Заметим, что все это происходит в зоне ответственности российских миротворцев. Подчеркивается, что "Армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации", и "российские миротворцы должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на местах своей временной дислокации".

Должны, но... А дальше - больше. Тут мы уже ссылаемся на интервью Президента Ильхама Алиева турецкому каналу CNN Turk, заявившему, что на подконтрольные российским миротворцам территории перевозились оружие и военнослужащие. По словам Президента Ильхама Алиева, азербайджанская сторона контролирует Лачинский коридор как визуально, так и специальными техническими средствами, и хорошо осведомлена, что транспортируется по этой дороге.

Говоря об ожиданиях Азербайджана от России, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что они заключаются и в том, чтобы она не вооружала Армению. "Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит", - сказал он. Президент Ильхам Алиев сослался на информацию министра обороны РФ, заявившего о началах процесса поставок российского вооружения в Армению.

Ранее Сергей Шойгу сообщил своему армянскому коллеге Аршаку Карапетяну о готовности Москвы помочь в модернизации и реформировании армянской армии - понятно, что не мотыгами. И это подтвердил армянскому телевидению секретарь Совбеза РА Армен Григорян, заявивший, что после войны Россия поставляла и продолжает поставлять Армении вооружение.

Поставки, конечно, можно списать на то, что Армения является членом ОДКБ, и "так надо" для обеспечения безопасности региона. С другой стороны, Москва в условиях затяжного карабахского и армяно-азербайджанского конфликта объясняла поставки вооружения армянской армии "союзническими отношениями" с РА и соображением "баланса сил" в регионе. Но, как известно, "баланс" этот Армению не спас - в 44-дневной войне победил Азербайджан.

Случись третья война завтра, Армении нечем будет ответить на нее с точки зрения боеспособности своей армии. Но если ее модернизируют и оснащают новейшим вооружением (а только на такое согласен, по его же словам, глава Минобороны РА), то огрызнуться она сможет, что приведет к новым жертвам с обеих сторон. И неизвестно, как далеко может зайти Азербайджан при таком сценарии развития событий.

Не секрет, что Ереван, при всей его обновленной и благостной риторике в отношении России, предпочитает поддержку "коллективного Запада", но за неимением таковой довольствуется нахождением под российским крылом из соображений элементарного выживания. Но при этом бросить камень в это "крыло" - открыто или намеками, Армения не чурается. В общем, сколько ни вложила в нее Россия, все никак не угодила.

А что же Азербайджан? Республика вправе иметь претензии к России, но она, при всей своей самодостаточности, отличается завидным терпением. Разумеется, речи первого лица Армении и иже с ним не смогут рассорить Москву с Баку, но создаются впечатления, что первая, в итоге, сама может преуспеть в этом деле.