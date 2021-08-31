Путин два дня игнорировал Пашиняна

О недоверии и настороженности президента России Владимира Путина к премьер-министру Армении Николу Пашиняну писали как российские, так и армянские медиа еще со времен так называемой "бархатной революции" в Ереване. Пашинян до прихода к власти позиционировал себя в качестве прозападного оппозиционера, обещающего своему народу в случае прихода к власти вывести Армению из орбиты влияния России.

Антироссийские заявления Пашиняна хорошо помнят в Кремле. До событий 2018 года в Ереване суть возглавляемой им партии "Елк" заключалась в том, чтобы вывести Армению из ЕАЭС и ОДКБ в надежде примкнуть к странам Запада. Вся риторика Пашиняна в то время имела исключительно русофобскую направленность.

В 2021 году, когда Пашинян во второй раз стал премьер-министром Армении, несмотря на сокрушительное поражение в ходе Второй карабахской войны, изменилось немногое. Вопреки трёхстороннему Заявлению в Москве, фиксирующие капитуляцию Армении, Пашинян регулярно устраивает провокации как на армяно-азербайджанской границе, так и на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. Такими действиями Пашинян надеется дискредитировать и сорвать договоренности, гарантом которого является ненавистная ему Россия, чтобы вовлечь в этот процесс страны Запада.

Напомним, что 25 августа двое военнослужащих вооруженных сил Армении внезапно напали на азербайджанского пограничника Руслана Ширалиева на проезжей части дороги Горус-Гафан вблизи села Ашагы Джибикли Губадлинского района. В ходе рукопашной схватки армяне ранили Ширалиева в грудь штык-ножом.

Ответ азербайджанской стороны не заставил себя долго ждать. В тот же день вечером выяснилось, что армяне из-за своей провокации лишились возможности свободно передвигаться из Гафана в Горус и обратно. Отметим, что 21 километр дороги Горус-Гафан и расположенные вблизи два села Эйвазлы и Чайзами являются территорией Азербайджана, поэтому наша страна вправе самостоятельно решать, когда можно выдавать разрешение на передвижение на этом участке дороги, а когда нет (как в случае с недавним инцидентом).

При этом армянские СМИ сообщили, что сразу после произошедшего случая Пашинян два дня подряд пытался связаться с Путиным, однако президент России не отвечал на звонки, фактически игнорируя его.

"В российских политических кругах бытует мнение, что таким образом президент РФ еще раз дал Пашиняну понять, что без его посредничества ни один пограничный вопрос не может быть решен, а попытки обойти Россию будут просто бессмысленным шагом", - констатируют армянские СМИ.

То есть в Москве в очередной раз указали Пашиняну на его место. В случае дальнейших неадекватных действий пашиняновской Армении, ставящей под угрозу мир и безопасность в регионе, Россия может к изумлению Пашиняна сделать то, чего Никол Воваевич так долго добивался - отвернуться сама от Армении. Что было бы разумно, учитывая деструктивную политику нынешних армянских властей, ничем не отличающуюся от бывших.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az