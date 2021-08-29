Что такое "последнее китайское предупреждение" - все знают. Это иносказательная идиома, означающая бесплодные угрозы "на словах", при этом заведомо известно, что никаких действий в ближайшее время не последует. К примеру, заявления армянских политиков о возможности военного реванша, захвате освобожденных в результате 44-дневной войны наших земель- это "последнее китайское предупреждение".

Собственно, как и "глубокая озабоченность", которую на протяжении почти 30 лет выражали страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ неурегулированность армяно-азербайджанского конфликта, теми или иными провокационными действиями или заявлениями официального Еревана. Впрочем, это еще не все.

Можно также вспомнить и о позиции ОДКБ в ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года, провокации армянских вооруженных сил летом прошлого года в Товузском направлении и, наконец, в ходе 44-дневной войны. Вопреки ожиданиям официального Еревана, ОДКБ не стал поддерживать Армению в этих авантюрах, отделавшись заявлениями, которые являют собой яркий пример "последнего китайского предупреждения".

И вот теперь в Армении и во всем мире увидели, что есть полная ему противоположность. Последнее азербайджанское предупреждение- это идиома, которая отныне и навсегда будет означать готовность и способность той или иной страны осуществлять конкретные шаги по отрезвлению своего противника в лице иного государства, совершившего провокацию.

Напомню, что днем 25 августа двое армянских военных напали на азербайджанского пограничника Руслана Ширалиева и ранили его штык-ножом. Как сообщила Госпогранслужба Азербайджана, инцидент произошел на участке дороги Горис-Гафан недалеко от села Ашагы Джибикли Губадлинского района. После этого азербайджанская сторона заявила, что за эту провокацию будет дан адекватный ответ. Так и произошло.

Азербайджан закрыл дорогу в Иран из Армении по межгосударственной автомагистрали Горис - Воротан. Этот шаг вызвал настоящий внутриполитический кризис в Армении. Политики и граждане этой страны, в который уже раз, с ужасом обнаружили тотальную уязвимость данного государства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вынужден был снова и снова слышать в свой адрес обвинения в предательстве, капитулянтстве.

"Пораженческая политика властей Армении, стремление установить мир в регионе, а по сути пойти на новую капитуляцию, поставили нас на порог новой трагедии. Человек, призванный защищать интересы Армении, позорно называет армянские территории Сюника азербайджанскими топонимами. У нынешней власти нет ни желания, ни возможности объединить наше общество, защитить наш народ и государственность", об этом на своей странице в Facebook 27 августа написал вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян.

И в том же духе высказывалась вся армянская оппозиция. И тут я напомню заявление Пашиняна, сделанное накануне. "Основной темой моего представления программы правительства в Национальном собрании была повестка дня открытия эры мирного развития для региона и Армении, и после этого возникла уже известная ситуация, когда Азербайджан на отрезках Эйвазли и Чайзами перекрыл основную дорогу, ведущую в южные районы Сюникской области", заявил он.

То есть, армянский премьер использовал азербайджанские топонимы. "Хорошо еще, что он не назвал Сюник на азербайджанский лад Зангезуром", иронизируют армянские СМИ. Это была горькая ирония. Ею же было пронизано заявление, которое сделал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян. По его словам, теперь понятно, почему Азербайджан закрылся, а потом открыл дорогу. Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Гафан азербайджанской территорией, включая два села.

"Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА."Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы", - написал Даниелян.

В доказательство его правоты напомню, что отвечая на вопрос армянских журналистов, считает ли он закрытые азербайджанцами участки дороги суверенной территорией Армении или нет, глава Минэкономики Армении Ваган Керобян ответил: "Я не знаток по части таких вопросов, надо посмотреть, какие были договоренности. Вы и сами очень хорошо знаете, что некоторые участки этой дороги были на территории Советского Азербайджана, и зачем вы задаете подобные вопросы?".

И министр юстиции Армении также заявил, что не ведает, кому принадлежат блокированные азербайджанскими солдатами дороги. "Адресат вопроса - Министерство иностранных дел и силовые ведомства. Но премьер-министр неоднократно говорил о необходимости демаркации и делимитации. Без решения вопросов демаркации было бы неуместно давать юридический ответ, и на ваш вопрос сегодня я не могу ответить", - заявил Андреасян, не желая больше говорить на данную тему, мотивируя это тем, что она не в его компетенции.

Вот так. Азербайджан добился своей цели. Теперь всем в Армении стало ясно, что ограничение движения по дороге Горис-Гафан, проходящей через территорию Азербайджана, а также регулирование пограничного контроля является суверенным правом Азербайджана, и мы можем в любое время принимать любые необходимые нам меры.

Также все увидели, что после нападения на азербайджанского пограничника в этом районе Азербайджан принял необходимые оперативные меры по очистке территории и осуществил нужные шаги по регулированию движения. Было предупреждение об ответных жестких шагах, были и сами жесткие шаги, доказавшие, что Азербайджан слов на ветер не бросает и обладает всеми необходимыми возможностями для любого жесткого ответа на любую же армянскую провокацию.

При этом, Азербайджан проявил твердую волю и выдвинул свои условия по этому вопросу - Армения должна понимать, что Азербайджан имеет право ограничить движение на своей территории в любое время, и в этом случае транспортная система Армении может быть парализована. В Армении все поняли. И не только там. Весь мир увидел, что такое последнее азербайджанское предупреждение.

Акпер Гасанов