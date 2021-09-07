О роли бутылки для армянского парламентаризма

В Армении постоянная парламентская комиссия по вопросам обороны и безопасности провела внеочередное заседание. Фракция "Армения" снова выдвинула на должность заместителя председателя комиссии по вопросам обороны и безопасности снова кандидатура Артура Казиняна. В итоге, за его кандидатуру проголосовали 4 депутата, "против" - 8 депутатов.

Одним словом, отфутболили Артура. Ему, ясное дело, нужно было изобразить хорошую мину при плохой игре. Так и произошло. Казинян умозаключил, что его возможная деятельность на посту заместителя председателя постоянной комиссии по обороне и безопасности в политическом плане представляет опасность для действующей власти.

Одно это заявление дает представление о том, какой цирк вынуждены наблюдать граждане Армении в исполнении кучи самовлюбленных лузеров. Вот и Артур Казинян на полном серьезе решил изобразить галантерейщика Бонасье. По сути, он повторил известное выражение рогоносца "Одно мое слово спасло Францию! Галантерейщик и кардинал- это сила!".

Но в том и состоит трагедия Армении, что на том все не закончилось. Решили вернуться к обсуждению недавнего мордобоя в армянском парламенте. И тут слово снова взял депутат от правящего блока "Мой шаг" Андраник Кочарян. Что вовсе не удивительно. Ведь он является председателем постоянной комиссии НС по обороне и безопасности. Иметь своим замом Казиянан, по неизвестным нам причинам, Андраник не хочет.

Этот Кочарян другому, кстати, не ровня. Они даже мыслят по-разному. Если второй президент Армении является носителем фашистской идеологии и автором заявления о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев", то "мойшаговец" ранее открыто заявил общественности своей страны, что Армения проиграла и на поле боя, и морально, и психологически.

"Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было. Установление дипломатических отношений с Азербайджаном может изменить ожидающиеся перспективы", - говорил ранее, за что удостоился в свой адрес таких слов, что повторять их как-то неудобно.

Прошло время, и Андраник решил перейти к обсуждению куда более важной, на его взгляд, просто не терпящей отлагательства проблемы. Он заявил в парламенте проигравшей войну страны, что понял, как было выбрано направление брошенной Артуром Казиняном бутылки. Речь идет о том важнейшем в истории армянского парламентаризма дне, когда бутылки летали по залу, как мухи на навоз.

"Отличился" тогда, кстати, и экс-министр обороны РА, один из виновников Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы Сейран Оганян. Кадры, где Мушегович изображает из себя дротиста со стажем, с той лишь разницей, что на сей раз он решил не дротить, а метать бутылку, увидел весь мир. И вот сейчас, после подсчета получивших увечья различной степени тяжести в этой драке, решили выяснить, кто в кого и сколько бутылок кинул?!

"Я не склонен бросать бутылку в кого-то, в меня два раза летела бутылка, и я бросил ее в том же направлении, откуда она полетела. Если вы утверждаете, что я бросил ее в направлении Никола Пашиняна, значит, это он бросил бутылку в меня. Я утверждаю, что бросил бутылку в том же направлении, откуда она полетела в меня", - ответил на обвинения Андраника Кочаряна так никуда и не назначенный Казинян.

Вы оцените глубину тезисов, ширину антитезисов, блестящие логические аргументы оппонентов, их шикарные ораторские способности. А главное - какая важная тема! А что еще могут обсуждать два депутата самой отсталой страны Южного Кавказа, внешний долг которой, перевалив за отметку в 9 миллиардов долларов, составил почти 79% ее ВВП?!

Что еще могут обсуждать Кочарян и Казинян в стране, население которой стремительно сокращается, , где благим матом кроют и оппозицию и власть те армяне, что вынуждены были покинуть освобожденные в результате 44-дневной войны территории Азербайджана, прихватив с собой унитазы?! Какой смысл обсуждать потерю Арменией практически всех атрибутов суверенитета и независимости после того, как ее границы с Турцией, Ираном, Азербайджаном охраняют российские пограничники?!

Какой свет в конце тоннеля, какие способы вылезания со дна ямы? Все это ерунда, по сравнению с дискуссией о траектории выброшенной Казиняном бутылки. Осталось только услышать от Кочаряна известно по кинофильму "Место встречи изменить нельзя" выражение: "Не было ли у тебя, сукин сын, умысла на теракт?". Впрочем, и без того очевидно, что в парламенте Армении заседают не только любители мордобоя, но и клоуны разного уровня таланта. А это свидетельствует о том, что конца и края проблема государства-лузера не видно.

Акпер Гасанов