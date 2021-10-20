Азербайджан и Европа - перезагрузка в новых реалиях

Накануне совершающий региональный визит спецпредставитель Европейского Союза Тойво Клаар побывал в Баку. Состоялась его встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Если говорить в общих чертах, то на встрече было еще раз подчеркнуто, что Евросоюз придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и готов внести вклад в дело укрепления стабильности и мира, формирование атмосферы доверия в регионе.

В последние полгода европейские чиновники проявляют повышенную активность и особое внимание к Южному Кавказу. За летние месяцы состоялось сразу несколько визитов в регион представителей Евросоюза различного ранга. Ожидается, что в ходе запланированного на середину декабря в Брюсселе саммита Восточного партнерства будет поставлены если не все, то многие точки над "i".

Если саммит прошлого года прошел в период пика пандемии, закрытости стран и неопределенности перспектив, то в этот раз форум соберется на фоне ситуации, когда мир уже свыкся с пандемией и несколько успокоился благодаря созданию вакцин. То есть у мира снова появилась перспектива и возможность строить планы.

За этот год в мире наблюдались определенные изменения, вызванные кризисными ситуациями и сдвигами геополитических интересов. Свои изменения, но иного характера, произошли и в нашем регионе. Победа Азербайджана в 44-дневной войне круто изменила ситуацию, укоренившуюся за тридцать лет и уже воспринимавшуюся европейскими партнерами Южного Кавказа как непоколебимая данность. О том, как эти изменения были восприняты в Европе, не стоит судить по импульсивным заявлениям из Парижа или по странным голосованиям в парламенте Нидерландов. Конечно, в Европе были удивлены, но это удивление переросло в большой интерес и уважение к нашей стране после первых послевоенных контактов на уровне Евросоюза.

В июле этого года в Баку побывал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели. Проведенные здесь переговоры настолько впечатлили его, что он по итогам визита написал статью. Она была опубликована на сайте Еврокомиссии. В статье Вархели подчеркнул решимость Европейского союза развивать сотрудничество с Азербайджаном, а также высоко оценил роль и значение нашей страны для ЕС. Еврокомиссар назвал Азербайджан самой процветающей страной региона, на экономику которой не оказала серьезного негативного влияния пандемия. Еврокомиссар, конечно же, заметил достижения страны в развитии транспортно-логистической и транзитной инфраструктуры, ее значимость в качестве незаменимого транспортного и энергетического хаба. Оливер Вархели не мог не отметить экономическую мощь и финансовые возможности республики, которые позволяют оценивать отношения с Азербайджаном не с точки зрения помощи со стороны ЕС, как с другими странами ВП, а с точки зрения равноправного полноценного сотрудничества.

На той же волне начал свою работу в Азербайджане недавно назначенный на этот пост руководитель местного представительства Европейского союза Петр Михалко.

Принимая новоназначенного представителя ЕС, Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан полагается на Европейский Союз как на нашего большого партнера и честного посредника в процессе мобилизации усилий и внесения вклада в послевоенную ситуацию. Что касается традиционных сфер сотрудничества, то здесь достигнуты немалые успехи. На которых наша страна останавливаться не собирается. Например, что касается Южного газового коридора, то, как заметил глава государства, Азербайджан может стать поставщиком для многих других членов Европейского Союза. Баку планирует работать вместе с Европейским Союзом над расширением географии наших поставок. Отрадный факт, что Европейская комиссия придает большое значение транспортному сектору Азербайджана и его транзитным возможностям.

Стоит напомнить, что в ходе визита в Азербайджан председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель тоже уделил много времени знакомству с возможностями Азербайджана. Пребывание в нашей стране, думается, было для него глотком свежего воздуха после Еревана, где ему пришлось выслушивать жалобы, просьбы и обиды. Этот визит показал, что отношение Европы к Азербайджану, собственными силами переписавшему региональные реалии, заметно изменилось. Господин Мишель не ограничился переговорами в Баку, а съездил в Шамахы, посетил древнюю мечеть Джума, переговорил с руководством "Азеркосмоса", с интересом поучаствовал в презентация Шелкового пути и возможностей Международного порта и Свободной экономической зоны "Алят".

Кстати, бывший председатель Евросовета Дональд Туск, побывав в Азербайджане с краткосрочным визитом два года назад, тем не менее, нашел время посетить Алятский международный морской торговый порт. Интерес к грандиозному международному порту проявил и Оливер Вархели. Европейцы не могут не замечать потенциала страны, и этот интерес, обещающий большие перспективы, уже всерьез (и, надеемся, навсегда) перевешивает имевшие место и мешавшие раскрытию потенциала сотрудничества в прежние годы политические моменты. В Европе все отчетливее понимают выгоды от равноправного партнерства с Азербайджаном.

А чего Азербайджан ожидает от Евросоюза и членства в Восточном партнерстве на данном этапе и в условиях новых реалий? Как отмечал ранее Президент Ильхам Алиев, одним из важнейших направлений является вклад Европейского Союза в развитие, установление устойчивого мира и сотрудничества в поствоенный период. Азербайджан, отметил глава государства в интервью национальному телевидению, хочет перевернуть страницу, наладить связи с нашим соседом Арменией. "Мы готовы начать переговоры по мирному соглашению, делимитации, открытию коммуникаций. Этот процесс частично начался. Но я думаю, что если Европейский Союз будет активно участвовать, - я вижу такое желание, - он может помочь нам во многих сферах. В целом ситуация на Южном Кавказе может принять совершенно новый масштаб, которого не было за 30 лет. Это может быть очень важным фактором стабильности, прогнозируемости и мира".

Эта же мысль прозвучала в ответе азербайджанского лидера на вопрос испанского информационного агентства EFE относительно возможного посредничества Евросоюза в достижении окончательного мира в регионе. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Европейский Союз выразил намерение участвовать в процессе делимитации и добиться договоренности между обеими сторонами, и мы поддерживаем такие инициативы. У ЕС есть опыт в различных сферах, таких, как реконструкция и создание мирной обстановки. По мнению главы государства, "Европейский Союз многое может сделать. Мы готовы воспользоваться этими возможностями и доверяем Европейскому Союзу как честному посреднику".

Эта задача сейчас ставится во главу угла не только азербайджанской стороной. После июльского визита в регион министров иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, Литвы - Габриэлиуса Ландсбергиса, и Румынии - Богдана Ауреску, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге о трех посланиях лидерам стран Южного Кавказа, которые передали министры. Первое и, думается, главное из них заключается в том, что ЕС стремится быть активным игроком, способствующим урегулированию конфликтов в регионе. Это очень важный момент. Причем, как следует из слов Борреля, ЕС не хочет ограничиваться поддержкой Минской группы: "Мы хотим быть полезными в этих усилиях и готовы к большему".

Азербайджан, как следует из заявлений Президента Ильхама Алиев, тоже готов к большему во взаимодействии с Евросоюзом. Азербайджану есть, что предложить Европе, и последняя, судя по всему, теперь готова слушать его не в пол уха, как это было когда-то.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов:

"Нельзя сказать, что Европейский союз сыграл какую-то роль в урегулировании конфликта. Большинство европейских чиновников старались ссылаться на Минскую группу ОБСЕ и уклонялись от участия в этом процессе. Конфликт разрешил сам Азербайджан, своими силами освободив оккупированные Арменией территории. Но сегодня Евросоюз мог бы сказать свое слово в постконфликтном восстановлении и стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Очень важен с этой точки зрения визит Шарля Мишеля в Азербайджан, его поездка по республике, его впечатления и оценки. Евросоюз мог бы сегодня сыграть достаточно значимую роль в урегулировании постконфликтной ситуации. Тут есть и экономическая составляющая, финансовые инвестиции. Я думаю, что Евросоюз мог бы сыграть роль в вопросе подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также делимитации границ. Кстати, в преддверии саммита Восточного партнерства это был бы серьезный вклад Европейского Союза в восстановление безопасности и стабильности в нашем регионе.

Понятно, что в этой структуре немало и сторонников Армении, но за последний год появилось и большое количество сторонников Азербайджана, понимающих, что наша страна восстановила свою территориальную целостность и никуда от этого не отступит. И решительна позиция Баку в этом вопросе, конечно, сыграла свою ключевую роль.

ЕС мог бы сыграть позитивную роль в окончательном урегулировании и восстановлении этих территорий в постконфликтный период. И мы рассчитываем, что эта структура будет действовать в рамках норм и принципов международного права. И ждем от нее объективного и справедливого подхода к решению остающихся еще проблем".

Лейла Таривердиева