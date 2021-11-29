Ашхабадская декларация как демонстрация растущей роли Азербайджана

28 ноября в столице Туркменистана состоялся XV Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), по завершению которого была принята итоговая декларация. Совместный документ, подписанный главами десяти стран-членов ОЭС (Азербайджан, Турция, Пакистан, Афганистан, Иран, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан) полностью соответствует национальным интересам нашей страны. Что было бы невозможно без принципиальной внешней политики Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева.

В тексте декларации указывается, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана приведет к прочному миру и экономическому прогрессу в Кавказском регионе. И с этим трудно поспорить. Отсутствие результата в урегулировании карабахского конфликта на протяжении почти трех десятков лет препятствовало развитию региона Южного Кавказа. Вторая карабахская война, по истечению которой была зафиксирована крупнейшая военная победа Азербайджана с момента обретения независимости, изменила всю ситуацию не только на Кавказе, но и в регионе в целом. Триумф азербайджанской армии и ее Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева создал предпосылки для экономического и культурного развития этого региона и интеграции Карабахского экономического района в экономику страны.

В заявлении поздравляется правительство и народ Азербайджана с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны. Примечательно, что трое из этих стран (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Данный факт говорит сам за себя - в ОДКБ Армении отведена роль не более чем пятому колесу в телеге. Нищая, бесполезная в каком-либо деле страна лишь мешает организации своей неадекватной реакцией на новые геополитические реалии в регионе.

В документе также подчеркивается важность установления добрососедских отношений в Кавказском регионе. О чем, кстати, неоднократно высказывалось высшее руководство Азербайджана. "Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности, и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс", - сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое прошло в формате видеоконференции 15 октября.

Однако, спустя год после окончания боевых действий, Армения продолжает игнорировать мирные инициативы Азербайджана и, по-прежнему, затягивает начало процесса делимитации и демаркации границ между двумя странами. От официального Еревана нет никакой реакции на подписание мирного договора, предполагающего взаимное признание территориальной целостности. События показывают, что руководство Армении упускает себе же во вред этот исторический шанс. Которого, стоит подчеркнуть, больше может и не быть.

Согласно Ашхабадской декларации страны-члены ОЭС изучат возможности инвестирования в проекты реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана. Восстановление Карабаха является приоритетным направлением для Азербайджана и здесь, что неудивительно, отдается предпочтение компаниям из дружественных стран. Деоккупация Карабаха после разрушительной 44-дневной войны открыла широкие возможности в области реконструкции. Площадь освобожденных территорий внушительна (более 10.000 км2), так что Азербайджан будет только приветствовать желание партнеров из ОЭС участвовать в возрождении освобожденных территорий.

Итоговый документ стран ОЭС запомнился еще одним важным моментом. Тот факт, что в принятой декларации есть фраза "коридор в документах, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении", является ярким примером успешного продвижения и внедрения Зангезурского коридора в регионе ОЭС. Открытие Зангезурского коридора, вне всякого сомнения, окажет положительное влияние и придаст дополнительный импульс для развития экономик стран ОЭС. С его запуском повысится значение транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. А это, в свою очередь, означает, что страна-победитель Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым в ближайшей перспективе станет ключевым звеном при формировании единого экономического пространства от Черного моря до Индийского океана.

Абдул Керимханов

главный редактор Day.Az