Историю пишут победители: триумф Ильхама Алиева на саммите ОЭС

Историю пишут победители. Эту прописную истину, несмотря на год, минувший с момента окончания 44-дневной войны, никак не хотят понимать и принимать определенные силы в Армении. Они хаотично ищут черную кошку в темной комнате, не понимая, что ее там не было, нет и не будет. Они обвиняют всех и вся в поражении Армении, которое было неизбежным. Они врут сами себе и своему народу, утверждая, что смена власти в РА способна что-то изменить.

Еще одним ярким доказательством того, что Азербайджан укрепил свои позиции после одержанной на поле боя исторической победы, которая увенчалась подписанием в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления по урегулированию конфликта в Карабахском регионе нашей страны, является подписание в Ашхабаде итоговой декларации 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В нем говорится о поздравлении правительству и народу Азербайджана с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны. Подписал это заявление и Иран, на напряженных отношениях с которым пытался сыграть совсем еще недавно официальный Ереван. Сейчас все это уже в прошлом.

И то, что в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси - очередное яркое тому доказательство. Иран принял новые реалии, согласился с новым статусом-кво, признал историческую победу Азербайджана и готов прилагать усилия к конкретным шагам на пути процветания всего региона.

Кроме того, Иран поддерживает инициативу Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева по созданию формата "3+3" для обеспечения мира и сотрудничества на Кавказе. Об этом говорится в статье посла Ирана в Анкаре Мухаммеда Феразменда для агентства Anadolu. Кроме того, что еще важнее, под итоговой декларацией 15-го Саммита ОАЭС стоит подпись президента Ирана, который также поздравил Азербайджан с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности.

Это еще одна дипломатическая победа Азербайджана, доказательство правильности политики действующего Президента нашей страны Ильхама Алиева, который всегда и всем предлагал выстраивать взаимоотношения на основе взаимного уважения и взаимных же интересов, выгод. Армении попросту нечего предложить миру. И поэтому она обречена была соглашаться на все процессы, которые ныне происходят в регионе.

И в этом смысле вовсе неудивительно то, что среди подписантов итоговой декларацией 15-го Саммита ОАЭС значатся три члена ОДКБ - Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Факт поддержки этими государствами позиции Азербайджана, а не Армении, которая также является членом ОДКБ, красноречиво свидетельствует о том, что наша страна имеет союзников даже в организациях, членом которых не является. В то же время, Армения настолько слаба и неинтересна, ее хотелки и мифы настолько всем осточертели, что ее не поддерживают даже страны, входящие с нею в в ОДКБ, ТС и ЕАЭС.

А это уже большая дипломатическая, политическая победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Выбранный им стратегический путь развития нашего государства, сделал Азербайджан экономическим и политическим лидером на Южном Кавказе, что сыграло первостепенную роль в победе в 44-дневной войне. С итогами которой вынуждена смириться Армения.

О чем, кстати, свидетельствует и состоявшаяся на днях в Сочи трехсторонняя встреча руководителей России, Азербайджана и Армении. По ее итогам, Армения вынуждена была согласиться на все, на чем настаивал официальный Баку. В том числе и на реализации проекта Зангезурского коридора. "Сегодня я могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью. Эта новая транспортная инфраструктура станет важной частью коридоров Восток-Запад и Север-Юг", - заявил Президент Ильхам Алиев, выступая в Ашхабаде на 15-м саммите лидеров стран-членов ОЭС. Это было заявление политика, слова которого никогда не расходятся с делом.

"Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет - решим силой. Так же, как до и в период войны я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора. Нашим основным соперником является время, потому что прокладка железной дороги, автодороги требует времени. Поэтому на реализацию этого проекта мобилизованы все силы. Таким образом, азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад", - заявил Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в апреле этого года.

Сказано - сделано! Под овации проверенных союзников и друзей Азербайджана, невзирая на попытки препятствовать неизбежному со стороны Армении и ее покровителей. Которым давно уже было пора понять и смириться с тем, что историю пишут победители.

Акпер Гасанов