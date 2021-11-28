Экономическая мощь, как основа политических и военных побед Азербайджана

Могущество, мощь любого государства, его политическая значимость и военная мощь всегда зависели от степени экономической развитости данного государства. Говоря от обратного, чем менее экономически развитым является государство, тем ниже его политическая значимость, тем слабее его армия и тем туманнее его перспективы, как самостоятельного игрока.

Все эти совершенно очевидные постулаты подтвердила 44-дневная война и события, которые происходят в течение года с момента ее окончания. Именно благодаря своей экономической мощи Азербайджан смог обеспечить тотальное превосходство нашей армии над армянской. В XXI веке военный бюджет Азербайджана превосходил армянский военный бюджет в среднем в три-пять раз, в отдельные годы военный бюджет Азербайджана был выше, чем весь государственный бюджет Армении.

В общей сложности, наша страна потратила на перевооружение своей армии и на ее усиление многие миллиарды долларов. Именно способность нашей страны платить "живыми" деньгами за новейшие образцы оружия ведущим странам-производителям обеспечивало Азербайджану приоритетный статус покупателя.

Экономически отсталая Армения такими возможностями не обладала.

В итоге, она получала оружие, в лучшем случае, в кредит. Его качество было соответствующим. Порой же и вовсе выяснялось, что РА получала далеко не весь комплект военной техники, что мешало самолетам взлетать, танкам ездить. В целом, она была вооружена всем морально устаревшим. Да, прежние правители РА врали собственному народу про "непобедимость" такой армии, но уже в ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года вся их ложь стала очевидной.

Причем, исправить ситуацию, говоря реально, а не используя привычные для армянского уха мифы, было невозможно. Потому что экономически эта страна-оккупант была, и остается самой слабой на Южном Кавказе. Вот и сейчас, какие бы реваншистские речи не звучали в РА, никаких возможностей изменить новый статус-кво у этой страны нет и не будет.

Азербайджан не только освободил Карабах от продолжавшейся свыше четверти века армянской оккупации, но и активно восстанавливает его. Что также требует больших финансовых затрат, позволить себе которые может только экономически мощное государство. Армения и мировое армянство за все годы оккупации наших земель ничего там не смогли построить. Тем самым они не только показали, что являются временными оккупантами, но и расписались в собственной экономической импотенции.

Азербайджан же, тратя миллиарды на восстановление Карабаха, доказывает как свое законное право истинного хозяина этих земель, так и демонстрирует свою экономическую мощь. Именно она делает его привлекательным партнером для всех государств мира. Наша страна привлекает инвесторов из США, Китая, стран Европы, стран тюркского мира.

"В экономику Азербайджана вложены инвестиции в объеме 280 миллиардов долларов США, половина из которых являются иностранными инвестициями", заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 15-ом Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде. Это колоссальная цифра, которая будет увеличиваться. Ведь, наша страна предлагает реализацию поистине исторических проектов, экономическая выгода от которых более, чем очевидна.

"Сегодня я могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью. Эта новая транспортная инфраструктура станет важной частью коридоров Восток-Запад и Север-Юг", - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая в Ашхабаде на 15-м саммите лидеров стран-членов ОЭС. Это тот самый проект, реализации которого так сопротивлялась Армения. Но и ее сопротивление удалось сломить.

Проигравшая войну, имеющая разгромленную армию, огромные демографические, внутриполитические и экономические проблемы Армения никому уже не интересна. Ее удел - попытаться извлечь выгоды из всех проектов, которые предлагаются Азербайджаном. Ведь положение дел в РА аховое. Чего стоит хотя бы цифра внешнего долга этой страны, которая превысила уже отметку в 70% от ВВП!

"Наши стратегические валютные резервы в 6 раз превышают внешний государственный долг. Внешний долг Азербайджана составляет лишь 17,3 процента валового внутреннего продукта страны. До 2030 года мы планируем снизить эту цифру до 10 процентов", уверенно заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Ашхабаде. И это были слова политика, который всегда реализовывал все, что обещал, обеспечивая экономическую мощь нашей страны, благодаря чему она добилась и еще добьется поистине исторических побед.

Акпер Гасанов