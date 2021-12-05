Первый шаг по длинной дороге к миру: альтернативы у Армении просто нет

Это было зря потраченное время, это были напрасно принесенные жертвы. Армянская сторона, а говоря конкретнее руководство РА в лице премьер-министра Никола Пашиняна , могла и должна была понять бесперспективность политики , направленной на затягивание реализации конкретных шагов по долгой дороге к миру. Тем более, после поражения в 44-дневной войне.

Азербайджан, на протяжении долгих десятилетий настаивал на мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Наша страна приводила резонные аргументы, указывала на резолюции Совбеза и Генассамблеии ООН, в которых было прописано требование о выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. В Ереване отказывались соглашаться с этими аргументами.

Так было в период правления Арменией Левоном Тер-Петросяном, Робертом Кочаряном , Сержем Саргсяном.Первый президент РА, при котором и произошла оккупация наших земель, попытался изображать из себя пацифиста, "голубя мира". Он стал рассуждать о важности возврата Азербайджану большей части наших захваченных земель.Но, на дворе стояли иные времена. Армянское общество пребывало в эйфории. Оно искренне считало, что игнорировать международное право, можно преспокойно жить в статусе государства-оккупанта.

Такие настроения в армянском обществе подогревались и режимами Кочаряна и Саргсяна. Пришедший к власти в РА "карабахский клан" принялся штамповать мифы о "непобедимости" армянской армии, о "непроходимости" оборонительных линии на оккупированных территориях Азербайджана. Плюс, явно и многократно преувеличивалась значимость РА для России и стран Запада, переоценивать влияние армянской диаспоры.

В Армении не поняли, что с приходом к власти в Азербайджане Гейдара Алиева, время стало работать против них. Наша страна поставила перед собой цель вернуть свои земли и медленно, но верно шла к ней. Азербайджан усиливался экономически, политически, в плане боеспособности своей армии. И после смены власти в РА появилась надежда, что не замаранные в кровавых преступлениях против мирного азербайджанского населения политики, поймут новые реалии, проявят благоразумие и начнут осуществлять конкретные шаги к миру.

Ведь так уж получилось, что Азербайджан и Армения , наши народы живут в одном регионе, по соседству. Сколько еще лет, десятилетий может длиться конфликт, в основе которого лежала простая вещь- нежелание РА возвращать чужие, захваченные земли?! Этот вопрос азербайджанской стороной озвучивался не раз и не два.Но и новая армянская власть решила пойти по пути провокаций.

Никол Пашинян сделал целый ряд шагов и заявлений, после которых война стала неизбежной. Как неизбежным было и разгромное поражение армянской армии. Так все и произошло. Азербайджан одержал блестящую победу, освободив семь ранее оккупированных районов нашей Родины, Шушу и Гадрут, вынудив Пашиняна подписать , по сути , акт о капитуляции, официально именуемый трехсторонним заявлением по Карабаху от 10 ноября 2020 года.

Казалось бы, потеряв порядка восьми тысяч человек убитыми, имея в пассиве уничтоженное и взятое в качестве трофея азербайджанской армией оружие и военную технику на пять миллиардов долларов, столкнувшись с реальной угрозой потери власти, Пашинян должен был бы перейти к скорейшей реализации всего того, под чем поставил свою подпись.

Но, увы, премьер-министр РА выбрал иной путь. Он не отдавал карты минных полей, он жонглировал словами, представители официального Еревана раз за разом пытались отрицать очевидное- неизбежность открытия Зангезурского коридора, "обнуление" по итогам 44-дневной войны вопроса так называемого "статуса Нагорного Карабаха". Попутно, мы не раз видели, как армянская сторона совершала теракты и диверсии.

Азербайджан, как победившая в войне страна, как сильное и уверенное в своей правоте и в своей способности добиться реализации всех поставленных целей, сначала предупреждал официальный Ереван. А потом был осуществлен ряд конкретных шагов по принуждению Армении к миру . В результате чего, были ликвидированы многие армянские военнослужащие и десятки диверсантов был взят в плен.

Только после этого, а также столкнувшись с провалом своих надежд на Запад, убедившись в том, что Россия, Иран и даже странычлены ОДКБ поддерживают справедливую позицию Азербайджана, РА вынуждена была пойти на осуществление первых реальных шагов к миру. В итоге, 4 декабря 2021 года армянская сторона предоставила азербайджанской стороне карты минных полей других освобожденных территорий Азербайджанской Республики.

В ответ, , руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан передал армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения.Это были те, кого захватили при попытке осуществления диверсий. Бессмысленность которых доказало само время. Каждая новая армянская диверсия оборачивается для нее новыми большими людскими и территориальными потерями. Так зачем нужно идти по по этому , ошибочному и кровавому пути, если есть альтернатива в виде шагов к миру?! Азербайджан ведь не только предлагает его, но и указывает на то, что установление мира, реализация всех инициатив официального Баку выгодна всему региону, в том числе и Армении.

Акпер Гасанов