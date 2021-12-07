О варварах и созидателях: Армения 33 года на паперти, Азербайджан за год творит чудеса

Тридцать три года назад, 7 декабря 1988 года, в тогда еще советской Армении произошло Ленинаканское (Спитакское) землетрясение. В его результате погибли, по меньшей мере, 25 тысяч человек (по другим данным 45 тысяч), 140 тысяч стали инвалидами. Без крова остались 514 тысяч человек. Цифры, конечно, ужасающие. Но, оценивая проделанную за три с лишним десятка лет работу по ликвидации последствий Ленинаканского землетрясения, нужно помнить о том, какой огромной была помощь Армении.

ЦК КПСС принял постановление об оказании помощи народу Армении. Уже к вечеру 7 декабря 1988 года в Армению поступила гуманитарная помощь из Москвы. Никто не остался равнодушным к трагедии: люди, собирали для отправки в Армению теплые вещи, детские игрушки, предметы быта, проводили благотворительные акции в помощь пострадавшим.

Скажу больше. Руководство советского Азербайджана также оказало помощь советской Армении. "Народ Азербайджана готов в эти трудные дни оказать вам всю возможную помощь для преодоления разрушительных последствий землетрясения, - говорилось в телеграмме ЦК КП Азербайджана, Президиума Верховного Совета, Совета Министров республики, направленной ЦК Компартии Армении, Президиуму Верховного Совета и Совету Министров Армянской ССР. Телеграмму опубликовали все бакинские газеты того времени.

В Армению, в частности, отправился отряд азербайджанских строителей. Они выехали из Баку в 25-ти вагонах, из них три вагона - питание в рефрижераторе, вагон со спецодеждой и медпунктом, и спальный вагон, остальные вагоны с техникой. В поезде было около 150 человек - крановщики, бульдозеристы, сварщики из разных строительных организаций. В Армении в те дни находился министр промышленного строительства республики Аждар Алиев и замминистра монтажных и специальных работ Шамиль Мусаев.

Не могу не вспомнить о том, сколь трагически завершилась еще одна попытка азербайджанцев помочь армянскому народу в его беде: 11 декабря 1988 года, не долетев до аэропорта в городе Ленинакан, потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ил-76. Погибли 9 членов экипажа и 78 человек, которые направлялись для участия в ликвидации последствий землетрясения. Все погибшие были азербайджанцы.

Естественно, что сейчас в Армении предпочитают об этом не вспоминать. Наоборот, в социальных сетях распространено множество роликов, где молодые армяне и армянки, родившиеся явно позже 1988 года, тиражируют ложь. Они рассказывают о том, что в Азербайджане новость о землетрясении в Армении якобы была воспринята с радостью. Они же рассказывают, с уверенностью живых свидетелей этого, что в Баку салюты были, столы накрывались.

Конечно же, это все гнусная ложь и чушь. Говорю это как человек, выросший в бакинском дворе, где до 1990 года жили армяне. Я прекрасно помню, как мы всем двором ходили к соседям-армянам, помогали им деньгами и вещами, которые они переправляли в Ереван. Очень жаль, что никто из этих соседей ни разу за все эти годы не вспомнил о помощи, оказанной им азербайджанцами, русскими, лезгинами, которые жили в Баку.

Но не только это удивляет. Я прекрасно помню, как весь мир бросился помогать советской Армении, жертвам землетрясения. В ликвидации его последствий участвовали спасательные бригады из США, Франции, Бельгии, Израиля, Норвегии и еще 107 государств. Общее число иностранных специалистов, принявших участие в спасательных работах в Армении, составило свыше 3,6 тысячи человек, включая полторы тысячи спасателей из 26 иностранных государств и около 500 врачей из 16 стран.

Кроме того, только на счет № 700 412 (всесоюзный фонд Армении) за 100 дней его существования было перечислено свыше 1,374 млрд советских рублей - колоссальная по тем временам сумма. Помимо этого, армянская диаспора содействовала организации благотворительных концертов в самых разных странах мира. И вся прибыль от них шла в помощь пострадавшим от Ленинаканского землетрясения.

Кроме того, на протяжении всех этих 33 лет мировое армянство держало вопрос оказания помощи жертвам того разрушительного землетрясения в повестке дня, оказывая всевозможную помощь. В общей сложности, объем оказанной помощи исчисляется миллиардами долларов. Наконец, сама Армения, как независимое государство, три с лишним десятка лет борется с последствиями того кошмарного природного катаклизма.

Казалось бы, за все эти 33 года, учитывая огромные капиталы мирового армянства и внимание к проблеме со стороны руководства РА и всего мира, можно было бы полностью обеспечить жильем всех пострадавших от землетрясения. Но это только в теории, а на практике, по данным последнего подсчета, в Ширакской области все еще есть 3 547 временных мест проживания, из них 2 858 - в Гюмри.

Как констатируют армянские СМИ, сегодня правительство РА не может сразу взять на себя этот большой груз и обеспечить жильем все семьи, проживающие в домиках, поэтому они инвентаризируются. И это - спустя 33 года с момента землетрясения, при наличии многомиллиардной помощи для ликвидации его последствий! Получается, что тиражировать лживые мифы, распространять туркофобию и азербайджанофобию в РА легче, чем решить проблемы всех пострадавших от Ленинаканского землетрясения.

Что еще? Мы все прекрасно видим, как Азербайджан, без посторонней помощи, своими усилиями и средствами восстанавливает освобожденные от оккупации территории. Те, что были превращены в руины армянскими варварами. Именно варварами. Потому, что в том же Агдаме было разрушено, выкорчевано все, включая канализационные трубы и могильные плиты. Даже покидая освобожденные территории Азербайджана, армянские варвары сжигали дома. Причем, в подавляющем большинстве случаев это были дома, построенные азербайджанцами, в которых армяне жили почти три десятка лет. И покидали нашу землю они, унося с собой такие дорогие их сердцу унитазы.

А Азербайджан, демонстрируя всему миру, кто в реальности является народом-созидателем, менее, чем за год с момента освобождения своих земель, очистил их от заложенных армянами мин, построил десятки километров самых современных и качественных дорог, ввел в эксплуатацию международный аэропорт в Физули. Через какие-то пять-семь лет все освобожденные территории обретут новый облик. Это будет земля настоящих ее хозяев, привыкших рассчитывать на свой труд, на самих себя, превращая в рай то, что еще недавно было адом. А Армения? Она еще немало лет будет стоять на паперти, выпрашивая помощь на восстановление последствий землетрясения, что произошло целых 33 года назад.

Акпер Гасанов