Истерика в "форпосте": ара, почему Азербайджан может, а мы нет?!

Автор: Акпер Гасанов

Интересно девки пляшут. Близкий к властям Армении ТГ-канал "Баграмян 26" бьется в истерике, задавая совершенно риторические вопросы. С чем связан приступ истерики? Держитесь за стул крепче, иначе упадете- с тем, что в Азербайджане был заблокирован сайт РИА Новости, а шеф-редактора и продюсера пресс-центра "Sputnik Азербайджан" высылают из страны.

"В ответ РИА Новости удаляет два интервью с "госминистром республики арцах "Артаком Бегларяном, а главред агентства "Россия сегодня" публикует поучительные тексты о том, как нужно защищать преступников в Армении, потому что, по ее мнению, они "вместе с Россией"", сетует ТГ-канал "Баграмян 26".

Ну да, сайт РИА Новости был заблокирован в Азербайджане за то, что там предоставляли трибуну карабахским сепаратистам. Заблокировали и указали причины блокировки- данный шаг российского государственного информационного агентства был расценен как грубое нарушение положений Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.

А что, РИА Новости за это талоны для усиленного питания нужно было выдавать?! Тем более, что, как уже заметили коллеги из местных СМИ, на сайте РИА Новости до сих пор "висит" комментарий "депутата" карабахских марионеток от 28 мая. Это я к тому, что беременность не бывает частичной, половинчатой. Мало убрать одно интервью с жалкого вида карабахским провокатором. Нужно в корне менять всю информационную политику.

Да, РИА Новости, также как и Sputnik должны внести коррективы в свою деятельность. В частности, убрав раздел "Нагорный Карабах" на сайте Sputnik-Армения. Затем, раз и навсегда прекратить публикацию там и в других, финансируемых государством российских СМИ, анти-азербайджанских, лживых статей. Включая предоставление трибуны карабахским сепаратистам.

Что тут не ясно? Что тут удивительного? Любое сильное, уверенное в себе государство должно отстаивать собственные национальные интересы везде и всюду, включая информационное пространство. Азербайджан таким государством, вне всякого сомнения, является. И потому делает то, что считает справедливым, правильным.

Тем более, что до сих пор продолжается блокировка в России ведущих отечественных сайтов. Так что, кому предоставлять право на работу в нашей стране, кому не продлевать рабочую визу, какое иностранное СМИ блокировать - это сугубо наше, азербайджанское дело. И даже у российской стороны не может быть аргументов против такого рода действий. Все по делу, все с аргументами, с доводами.

Но поди и объясни очевидные вещи жителям территории, которые не раз и открыто именовалась "форпостом России на Кавказе"?! Лишенная очень многих атрибутов независимости, суверенитета Армения просто не понимает, что это такое- способность жестко отстаивать свои национальные интересы. В РА могут только жаловаться на то, что "все их предали".

Именно таков был посыл вопля на ТГ-канале "Баграмян 26". "Выходит азербайджанцы правы, а мы не понимая этого выстраиваем отношения со СМИ стратегического партнера в ошибочном русле?", задаются они риторическим вопросом. Да, азербайджанцы правы в том, как нужно вести себя, чтобы тебя уважали, чтобы с тобой вынуждены были считаться.

Что до Армении, то у нее ничего подобного просто не получится. "Потолок" РА- попытка усидеть на нескольких стульях, с одномоментным озвучиванием недовольства в отношении каждого из них, но не самих себя, постоянно падающих промеж них. В рамках этой "стратегии" мы видим, как в Ереване поочередно кроют матерными словами то Россию и ее руководителей, то ЕС и США, то Украину. Такие " пляски девок" ничего, кроме презрения, не вызывают. И не только в Баку, а везде.