Очередное фиаско "бобрихи": как Марго Симоньян облажалась на ПМЭФ-2022

Автор: Акпер Гасанов

Ее называют "бобрихой". Главред RT Маргарита Симоньян получила свое самое известное прозвище десять лет назад. Все случилось в конце 2012 года, когда главная российская пропагандистка отправилась за покупками на рынок. В честь Нового 2013 года Марго решила попробовать бобра, о чем рассказала своим подписчикам. С тех пор она является носительницей забавного погоняла.

Также к ней намертво прилип статус "женщины с вечно немытыми волосами". Да, Марго ведь еще как-то сама рассказала о том, как однажды на дороге, из проезжающего мимо авто ей плюнули в лицо. Наконец, она гордо несет статус дамы, ради денег которой к ней перебежал Тигран Кеосаян. И тут нельзя не вспомнить эпизод из кинофильма "Место встречи изменить нельзя".

Жеглов с Шараповым перебирают картотеку преступниц. "Она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд. Сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке голубь и 3 буквы - АНЯ", - по памяти и точно Жеглов дает определение одной широко известной в узких кругах даме.

Таковой же, несмотря на свой формальный статус руководителя многих пропагандистских и находящихся под санкциями проектов, является и Марго Симоньян. Журналисткой она быть перестала давно, ибо журналистика - это распространение правдивой информации, а не того, что ртом делает Марго. Да, ей за это много платят, но так и гонорары актрис жанра "кино для взрослых" также не маленькие.

Говорю все это к тому, что даме с такой репутацией нельзя поручать ведение мероприятий сколько-нибудь важных, амбициозных. Потому, что Симоньян дискредитирует их самим фактом своего присутствия, не говоря уже о том, чтобы ей отводилась там роль модератора. Странно, что организаторы проходившего в Санкт-Петербурге международного экономического форума не поняли очевидного.

С другой стороны, кто еще, имеющий хотя бы минимальное уважение к себе, готов работать ртом так, как это делает Марго?! Вон, она ведь заявила, что матери, жены и дети российских военнослужащих, погибших в Украине, испытывают чувство благодарности к руководству РФ! Тут даже Геббельс в гробу перевернулся. Что до Марго, то ее в итоге подвергли публичной порке.

Сделал это президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он открыто заявил, что Казахстан не признает так называемые "ДНР" и "ЛНР", назвав их квази-государствами. По его мнению, широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу. Эта честная, основанная на нормах международного права и национальных интересах РК позиция, была озвучена им в ответ на вопрос "бобрихи" Марго.

Помимо этого, Симоньян вынуждена была получить еще одну увесистую оплеуху. Ведь, президент Казахстана заявил, что на российском телевидении очень много ксенофобских, расистских телеведущих и телепередач, пропагандирующих межнациональную и межрелигиозную рознь. То есть, Токаев открыто "обнулил" гражданского мужа Марго Тиграна Кеосаяна, позволившего себе ряд хамских и аморальных заявлений в адрес Казахстана.

В общем, Марго была подвергнута интеллектуальной экзекуции. И тем, кто поручил ей быть модератором ПМЭФ-2022 нужно было понимать, что такое развитие событий неизбежно, с учетом высокого интеллекта президента РК, позорной репутации Марго и наглых речей того, кого она содержит. Что до самой Симоньян, то ей не привыкать к интеллектуальной экзекуции.

В феврале нынешнего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС доказал тенденциозность и необъективность Симоньян, ее склонность жонглировать фейками, игнорируя при этом очевидные факты. Марго тогда солгала про ограничения на въезд в нашу страну для лиц армянской национальности.

Президент Ильхам Алиев справедливо и спокойно ответил, что данная информация не соответствует действительности и в республике нет запрета на въезд по этническому принципу. "Многочисленные визиты представителей армянского народа в Азербайджан тому свидетельство. Они участвуют в спортивных мероприятиях, таких как Евроигры, команда из Армении участвовала. Я даже помню, что одному представителю Украины, армянину по национальности, я лично вручал серебряную медаль, он стоял на подиуме рядом с азербайджанским боксером, который завоевал золото"", - сказал глава государства.

Марго тогда, помнится, начала делать поступательные движения головой вверх-вниз, на сей раз доказывающие согласие с аргументами главы нашего государства, который справедливо заметил, что она задает вопросы как армянка, а не как журналист. Сейчас, задав провокационный вопрос президенту Казахстана и получив от него исчерпывающий и выставляющий Марго в идиотском свете ответ, Симоньян доказала, что "бобрихой", "женщиной с вечно немытыми волосами" и той, в кого плюют из окна проезжающего мимо авто она будет, но вот журналистикой - уже никогда.