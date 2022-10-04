Нападения на посольства Азербайджана организованы армянской диаспорой и не только

Армению исторически провоцируют на те или иные действия экстерриториальные силы. Такие же провокации наблюдаются и сегодня. Неправильно думать, что нападения на посольства и культурные центры Азербайджана организуются только армянской диаспорой.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий политолог, историк и публицист Мехмет Перинчек.

По мнению Перинчека, после освободительной войны Азербайджана Запад потерял инициативу на Южном Кавказе. Западные державы выбыли из игры. Инициированная Анкарой и Баку платформа "3+3" стала очень важным шагом с точки зрения регионального мира и стабильности. Реваншистские силы в Армении не сумели предотвратить наметившиеся после 44-дневной войны тенденции и потерпели неудачу как на выборах, так и в попытке государственного переворота.

"Армянские провокации отвечают интересам Запада, которому нужен хаос в этом регионе, чтобы взять инициативу в свои руки. Эти действия направлены не только на то, чтобы спровоцировать новые столкновения между Арменией и Азербайджаном, но также создать конфронтацию между Турцией и Россией из-за этого конфликта. Визит директора ЦРУ в Ереван был первым звонком. После этого визита последовали провокации Армении на границе с Азербайджаном. Еще более усилил напряженность визит главы Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в Ереван. Параллельно с этим в западных странах была развернута кампания против Азербайджана и Турции", - отметил Перинчек.

Было бы неправильно думать, что нападения на посольства и культурные центры Азербайджана в ряде стран были организованы только армянской диаспорой, считает турецкий политолог. За этим стоят западные спецслужбы, цель которых - угрожать Турции и Азербайджану. По мнению нашего собеседника, далеко не случаен тот факт, что одновременно с обострением на Южном Кавказе обострилась напряженность в Восточном Средиземноморье. Это тоже провокации, управляемые из США и совершаемые через Грецию, считает Перинчек.

"Турцию пытаются окружить со всех сторон. У Турции и Азербайджана общая судьба. Две страны должны быть едины во всех вопросах, так же, как и в карабахском. Если планы США провалятся в Восточном Средиземноморье, они потерпят поражение и на Южном Кавказе", - резюмировал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева