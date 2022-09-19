Кто отвечает за безопасность дипмиссий Азербайджана?

Автор: Лейла Таривердиева

Проблема безопасности азербайджанских дипмиссий в странах мира в последнее время приобрела большую актуальность. Хотя, по идее, этот вопрос регулируется рядом международных нормативных документов и является само собой разумеющимся, все яснее становится тот факт, что на самом деле безопасность посольств Азербайджана в ряде стран оставляется на усмотрение самих дипмиссий.

Для начала вернемся к 4 августа, когда имел место выходящий за все рамки инцидент в Лондоне. Преступниками в тот раз, в отличие от всех прочих случаев, выступили не армяне (в Великобритании их голос слышен слабо), а представители радикальной религиозной группировки. Экстремисты ворвались в здание посольства Азербайджана, сорвали азербайджанский флаг, вывесили религиозные флаги и плакаты соответствующего содержания. Судя по видео, безобразие продолжалось достаточно долго и бандиты успели с удовольствием попозировать на балконе посольства, пока прибыла британская полиция. А она как-то не очень торопилась. К счастью, обошлось без жертв.

Безобразный инцидент перед посольством Азербайджана в Париже, имевший место 18 сентября, стал последней каплей. Накануне большая группа доведенных до экстаза экстремистов напала на посольство Азербайджана в Париже. Размахивая армянскими флагами и выкрикивая истеричные лозунги, представители диаспоры выбили замок на двери в совершенно незащищенном здании. Дежуривший в пустующем по причине выходного дня посольстве сотрудник сумел в одиночку остановить армянских бандитов и не пропустить их внутрь. Трусливая по традициям армянских националистов толпа ретировалась, испугавшись отпора.

Однако проблема осталась и показала себя во всей "красе" - оказывается, посольство Азербайджана во Франции, в стране с устойчивыми армянскими террористическими традициями, крупной и агрессивной армянской диаспорой совершенно не охраняется.

Глава дипмиссии Рахман Мустафаев написал в Twitter: "Армянские фанатики штурмуют здание посольства Азербайджана во Франции. Но оставим армянских варваров в стороне. Господин Эммануэль Макрон - позор Франции, которая не защищает посольства и игнорирует наши обоснованные просьбы, связанные с нашей безопасностью".

Три дня назад аналогичная провокация произошла перед посольством нашей страны в США, и там тоже выяснилось, что дипмиссия, несмотря на постоянно существующую угрозу со стороны местного армянства, остается без охраны. Провокаторы ANCA (Армянский национальный комитет Америки) толпой пришли к азербайджанской дипмиссии, начали выкрикивать лозунги, развешивать на ограде плакаты. Сотрудники посольства и тут справились сами - разорвали плакаты, отогнали армян, а крики толпы были заглушены звуками национального гимна Азербайджана.

Видимо, наступление на посольства Азербайджана армянская диаспора планировала в минувший выходной по всему миру. Примечательно, что в отличие от держав, в малых странах более серьезно и ответственно подошли к своим международным обязательствам. Так, 18 сентября армяне устроили в Тбилиси шествие к азербайджанской дипмиссии, но были остановлены полицией. Сотрудники правоохранительных органов заявили участникам акции, что не пропустят их к посольству. Армяне настаивали, в результате произошел инцидент, после которого несколько протестующих были задержаны и удалены с территории. В конце концов, армянам пришлось выкрикивать антиазербайджанские лозунги перед зданием парламента Грузии.

Попытка нападения на посольство Азербайджана была предпринята и в Бейруте. Но и там правоохранители оказались на высоте. Толпа армянских националистов, собравшаяся по призыву "Дашнакцутюн" и "Гнчак", столкнулась с силами правопорядка. Сотрудникам ливанской полиции, установившим заграждение перед посольством, пришлось несладко. Дошло до того, что для разгона агрессивных армян был применен слезоточивый газ.

Нападения на здания дипломатических миссий Азербайджана в зарубежных странах, совершенные в последние дни армянскими общинами этих стран, вызывают серьезное беспокойство, говорится в заявлении МИД Азербайджана. Ведомство отмечает, что эти нападения, содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на нанесение увечий дипломатам и повреждение их имущества, поэтому характеризуются как деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность. "Решительно осуждаем преступные действия радикальных армянских группировок и ждем ответственного отношения к своим обязанностям со стороны структур, отвечающих за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах. Азербайджанская сторона требует, чтобы акты вандализма, совершенные радикальными армянскими группировками, были расследованы правоохранительными органами соответствующих государств, и чтобы была дана правовая оценка действиям лиц, совершивших эти преступления", - заявил МИД АР.

После вчерашних новостей многие бросились критиковать МИД и другие государственные структуры, обвиняя их в незащищенности наших дипмиссий. Но требовать в данном случае следует не с азербайджанской стороны, а с принимающей. Согласно международному законодательству, охрана дипломатических миссий обеспечивается не страной, которой они принадлежат, а принимающим государством.

Обратимся к Венской конвенции о дипломатических сношениях, принятой 18 апреля 1961 года. Пункт 2 статьи 22 данной Конвенции гласит:

"На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства".

Согласно международному праву, лица, совершающие нападения на дипломатические миссии, должны нести ответственность по законам государства, на территории которого они совершены. То есть армянские бандиты, ломившиеся в азербайджанское посольство в центре Парижа, должны ответить за это перед французским законом. Конечно, мы не настолько наивны, чтобы ожидать подобной развязки, однако напомним, что существует Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1973 года.

Статья 2

1. Преднамеренное совершение:

a) убийства, похищения или другого нападения против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой;

b) насильственного нападения на официальное помещение, жилое помещение или транспортные средства лица, пользующегося международной защитой, которое может угрожать личности или свободе последнего;

c) угрозы любого такого нападения;

d) попытки любого такого нападения; и

e) действий в качестве соучастника любого такого нападения должно рассматриваться каждым государством-участником в соответствии с его внутренним законодательством как преступление.

2. Каждое государство-участник предусматривает соответствующие наказания за такие преступления с учетом их тяжкого характера.

Как видим, в международном законодательстве все очень четко прописано. Об этом знают в Грузии и Ливане, но почему позабыли во Франции, США и Великобритании. В Париже, насколько известно, никто задержан не был, полиции там не было поблизости вообще. Наверняка, ломись бандиты в какой-нибудь маркет, правоохранителей набежал бы целый полк. Всем известно о нескрываемых симпатиях руководства Франции к армянству и зависимости его от армянских голосов. Однако есть такие границы, которые переходить нельзя. По распространенному видео легко определить основных участников и соучастников безобразного инцидента. В своем стаде... пардон - в общине они считаются героями, но хотелось бы надеяться, что для французского законодательства такого понятия, как "герой", в применении к преступникам не предусмотрено. А напавшие на посольство это именно преступники. Действия армян в Париже нельзя назвать мирным протестом, это чистой воды экстремизм, показывающий, насколько небезопасна страна, в которой такое происходит.

Давайте попробуем представить подобное в Баку. Согласитесь, что невозможно. Чтобы толпа беспрепятственно ломала двери дипмиссии какой-то страны, а местная полиция бездействовала? Исключено. Будь это самое недружественное нам государство, Баку не допустил бы инцидента, угрожающего дипломатическому представительству, и не поставил бы под сомнение свою репутацию. Азербайджанская сторона следует букве международного права и осознает, что несет ответственность за безопасность зарубежных дипломатов и диппредставительств на своей территории. Это не проявление каких-то особых достоинств, а нормальное и естественное поведение нормального государства.

Хотя, может быть, мы ошибаемся, и нормальным сегодня считается как раз то, как повел себя Париж. А значит, и Азербайджан может стать "нормальным" и снять с себя заботу об охране посольств Франции, США или другой страны, где о безопасности азербайджанских дипломатов ничуть не беспокоятся.

Нападения на наши посольства за рубежом, несомненно, будут продолжаться, потому что в странах с крупной армянской диаспорой власти сквозь пальцы смотрят на деяния армян, а Азербайджан, как ожидается, даст им еще немало поводов для истерик. Исключением, пожалуй, является только Россия, где подобные инциденты не допускаются и в случае угрозы принимаются превентивные меры. Ведь было совершенно очевидно, что после ответных действий Азербайджана на госгранице мировое армянство впадет в истерику, поднимут голову националисты и террористы, вернутся на повестку экстремистские лозунги. События последних дней были предсказуемы, и власти вышеуказанных государств должны были принять соответствующие меры. Меры приняты не были, и не хотелось бы думать, что это было сделано в той же Франции сознательно. Это счастье, что инциденты не привели к трагическим последствиям и большому материальному ущербу. В Париже это вполне могло произойти, если бы не смелость сотрудника дипмиссии, предотвратившего вандализм.

Налицо очередное доказательство кризиса международного права и селективного отношения крупных государств к взятым обязательствам. Вряд ли Азербайджан своими протестами что-то исправит. Но попробовать можно.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное по факту нападения на посольство и обратилась с запросом об оказании правовой помощи со стороны компетентных органов Франции. Еще раз напомним, что говорит о действиях армян международное право: насильственное нападение на официальное помещение, жилое помещение или транспортные средства лица, пользующегося международной защитой, которое может угрожать личности или свободе последнего, считается преступлением. Считается преступлением также угроза и попытка таких действий. Такие преступления квалифицируются как тяжкие.

Посмотрим теперь, каким будет ответный шаг Франции и сумеет ли она показать, что те разглагольствования о международном праве, которые часто слышатся из Парижа, не являются пустым звуком.