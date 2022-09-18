Армяне атаковали посольство Азербайджана во Франции

Армянские радикалы совершили нападение на посольство Азербайджана во Франции.

Как передает Day.Az, кадрами штурма, которые были сняты на камеры видеонаблюдения, поделился в Twitter посол Рахман Мустафаев.

На опубликованном видео можно заметить, как армяне снесли ограждение и попытались варварски сломать дверь, чтобы пробраться в здание.

Кроме того, вокруг не видно стражей правопорядка. Посол Рахман Мустафаев упрекнул французские власти в бездействии.

"Позор Франции, которая не защищает посольство и игнорирует наши обоснованные просьбы, связанные с нашей безопасностью", - написал Мустафаев.