https://news.day.az/politics/1496431.html Армяне атаковали посольство Азербайджана во Франции - ВИДЕО
Армяне атаковали посольство Азербайджана во Франции - ВИДЕО
Армянские радикалы совершили нападение на посольство Азербайджана во Франции.
Как передает Day.Az, кадрами штурма, которые были сняты на камеры видеонаблюдения, поделился в Twitter посол Рахман Мустафаев.
На опубликованном видео можно заметить, как армяне снесли ограждение и попытались варварски сломать дверь, чтобы пробраться в здание.
Кроме того, вокруг не видно стражей правопорядка. Посол Рахман Мустафаев упрекнул французские власти в бездействии.
"Позор Франции, которая не защищает посольство и игнорирует наши обоснованные просьбы, связанные с нашей безопасностью", - написал Мустафаев.
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