Возбуждено уголовное дело в связи с нападением армян на посольство Азербайджана во Франции

Возбуждено уголовное дело по факту нападения группы армянских радикалов на административное здание посольства Азербайджана во Франции, сообщили Day.Az в понедельник в Генпрокуратуре Азербайджана.

Как отмечается, 18 сентября во многих местных и зарубежных медиа-ресурсах распространились видеокадры, на которых запечатлены попытки группы армянских радикалов проникнуть в административное здание посольства Азербайджана во Франции. Предварительным расследованием было установлено, что члены радикальной группировки, личности которых неизвестны, с целью создания международной напряженности и подстрекательства к войне предприняли 18 сентября 2022 года попытку проникнуть в административное здание посольства Азербайджана во Франции в нарушение требований Международной Конвенции от 14 декабря 1973 года "О предотвращении и наказании преступлений, против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов", а также нанести материальный ущерб зданию.

В связи с этим Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по статьям 12.3, 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 12.2, 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК Азербайджана.

Генпрокуратура обратилась с запросом об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с компетентными органами Франции.

Принимаются необходимые меры в соответствии с международными нормами и принципами для выявления виновных и привлечения их к уголовной ответственности путем всестороннего, полного и объективного расследования.