Обыкновенный нацизм последователей Нжде

Автор: Лейла Таривердиева

Отсиживающийся в Армении гражданин России Саркис Цатурян, послушав недавно главу МИД России Лаврова, долго и красочно возмущался. Хотя к высказываниям главы российской дипломатии по армяно-азербайджанской проблеме остаются вопросы, все же есть достаточно ощутимый позитив - впервые на официальном уровне в России Армения была названа оккупантом. Впервые за все годы конфликта и две войны. Это факт, несомненно, позитивный, даже в не зависимости от мотивов, побудивших Лаврова, наконец, назвать черное черным.

Цатурян, как выразитель гласа российского армянства, каковым он себя считает, возмутился до глубины своей армянской души и решил доказать российскому МИДу, какие азербайджанцы на самом деле нехорошие и нацисты. В качестве "доказательства" он привел ролик, выставленный кем-то в соцсетях, на котором некто удаляет фотографии армян с доски, посвященной героям Второй мировой войны. Ну, бывают же люди, которым просто заняться нечем. В любом случае, приведенный факт ни в коей мере не является свидетельством якобы нацистских настроений, стремления к ревизии итогов той войны и всякого такого. А то, что кому-то не хочется видеть на доске почета армянские фамилии, так уж, соседи, извините, это ваша собственная вина. Вы сами сделали все для этого. И вообще, пусть кто-то покажет нам хоть одну азербайджанскую фамилию, оставшуюся где-то на доске почета в Армении, хоть один памятник азербайджанцу, хоть одно азербайджанское изображение, которое было бы не осквернено или не уничтожено, тогда мы подумаем, осуждать автора ролика или нет. Уничтожать все следы азербайджанцев в Армении начали тогда, когда армяне в Азербайджане еще занимали высокие должности. То есть очень давно, Цатурян тогда еще не родился. Он появился на свет уже в "чистой" Армении. А осуждаемый им как "нацистский" ролик появился только сейчас. Чувствуется разница? Эти армянские фамилии значились на доске памяти о героях все тридцать два года конфликта и еще два года после его завершения, пока какой-то юзер соцсетей не решил, что с них достаточно.

Смешно, какую историю попытался раздуть из ерундового факта Цатурян. На самом деле, найти в Азербайджане проявления нацистского толка абсолютно невозможно. Их нет ни в идеологии, ни в менталитете, ни в общественных настроениях, нигде. И это хорошо всем известно. И не армянам говорить о нацизме. Сама армянская национальная идея пропитана нацизмом и человеконенавистничеством. А Нжде придумал на этой основе безобразную идеологию цехакрона, окончательно изуродовав сознание армянского народа. Ненависть и злоба в сочетании с трусостью и фальшивыми слезами создали очень несимпатичную смесь. Возьмем самого Цатуряна. Это диванный патриот, трус и пустозвон. В период 44-дневной войны он вещал из России и не совал нос в Армению, призывал и требовал, но сам так и не поднял пятую точку с дивана, чтобы показать на своем примере, как надо быть "героями". Когда же началась война в Украине, Саркис джан немедленно переместился в Армению, чтобы не оказаться мобилизованным. Он ведь гражданин России и является военнообязанным. Теперь он сидит в Ереване и вещает оттуда, боясь показаться на "второй родине". Ругает, понимаете ли, Лаврова, указывает российскому МИДу, куда тому надо смотреть.

Российская сторона, кстати, совсем не в том направлении смотрит в поисках нацистов 21-го века. Если нацизм в чистом виде и существует на постсоветском пространстве, то все признаки его процветания можно увидеть в Армении, а последствия - на некогда находившихся под армянской оккупацией азербайджанских землях. Когда была выметена армянская коричневая чума, это стало особенно четко видно. Практически все памятники, посвященные героям Великой отечественной войны 1941-1945 годов, были оккупантами разрушены, повреждены или переиначены.

В качестве доказательства - мемориалы и монументы в Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдамском, Лачинском районах, возведенные в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Такими мы увидели их после освобождения районов.

Физулинский район

Губадлинский район

Агдамский район

Джебраильский район

Зангиланский район

Лачинский район

Как видно на фото, последователи нациста Нжде приняли меры, чтобы на захваченных ими землях не осталось памяти о тех, кто когда-то боролся с нацизмом. Эти кадры - оскорбление не только для азербайджанского народа, но и для других народов. В том числе это должно быть оскорблением для самих армян, для того же Цатуряна, ведь и этот народ воевал на полях ВОВ и приносил жертвы ради общей победы.

Только в Лачине армяне сохранили саму конструкцию монумента в целости, однако стерли все упоминания о Великой Отечественной и превратили его в памятник армянским террористам, осуществлявшим этнические чистки и геноцид на азербайджанской земле.