Все конфессии Азербайджана делят одну дорогу и один хлеб

Главы и представители действующих в Азербайджане конфессий совершили поездку по западным регионам республики, побывали в Кяльбаджаре, Гяндже и Шамкире, где посетили храмы и памятные места.

Прокомментировать поездку, ее цели и вынесенные впечатления Day.Az попросил пресс-секретаря Апостольской Префектуры Католической Церкви в Азербайджане Торала Агаева.

По его словам, нынешняя поездка в западные регионы страны была приурочена к наступающему празднику 28 мая - Дню независимости Азербайджана, а также явилась частью цикла мероприятий в рамках празднования 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В целом же, совместные мероприятия, проводимые с участием глав и представителей религиозных общин страны стали уже доброй традицией, и ключевая роль в этом принадлежит Государственному Комитету Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями, подчеркнул наш собеседник.

"Именно Комитет выступает инициатором подобных поездок по регионам страны, в рамках которых мы имеем возможность ознакомиться с историческими и культурными памятниками Азербайджана, совершить паломничество к святыням наших религий. Но самая главная ценность подобных совместных мероприятий и поездок, на мой взгляд, в том, что таким образом мы лучше узнаем друг друга, становимся ближе. В традиции азербайджанского народа есть такое понятие, как "совместное преломление хлеба" - знак нерушимой дружбы. Вместе с братьями и сестрами, принадлежащими к разным религиям и конфессиям, мы разделяем одну дорогу, один хлеб, объединяемся в молитве и это, безусловно, служит укреплению межрелигиозного и межэтнического согласия в стране", - сказал Агаев.

Совместные поездки представителей разных конфессий, отметил он, говорят о равноправном положении всех конфессий нашей страны и о значении, которое государство придает культуре межрелигиозного диалога в обществе. Кроме того, по мнению Торала Агаева, у подобных мероприятий есть еще один плюс. В таких поездках представителей конфессий всегда сопровождают представители руководства Комитета, и это создает возможность в неформальной обстановке, за трапезой рассказать о своих планах, о насущных нуждах общин. И это, в свою очередь, тоже способствует укреплению здоровых, искренних и конструктивных взаимоотношений между государством и религией.

Отвечая на вопрос о Худавенге, наш собеседник отметил, что территория, на которой расположен этот монастырский комплекс, долгие годы находилась под оккупацией, и христиане Азербайджана не имели возможности его посещать, поэтому сравнить, какими были его храмы и часовни до оккупации и после, крайне сложно.

"Однако, по моему личному мнению, как и любой древний памятник, он нуждается в профессиональной реставрации, которая должна быть произведена с большим вниманием к истории этого святилища, с чуткостью и уважением к религиозным чувствам всех тех, для которых этот храмовый комплекс имеет духовное значение. Храмово-монастырский комплекс Худавенг имеет особое значение для христианства всего региона, и, конечно же, для христиан Азербайджана. Согласно ряду древних преданий, с этим местом связаны проповедь и мученичество первых христиан нашей земли, поэтому, прежде всего, он обладает религиозной ценностью. Христианин, как и любой верующий человек, должен всегда искать пути мира и в меру своих сил способствовать ему. Поэтому, находясь в этом священном месте, я в молитве пожелал ему стать местом встречи и примирения не только для христиан разных конфессий, но и для всех людей доброй воли, для всех, в ком живет любовь к Создателю", - сказал пресс-секретарь Апостольской Префектуры Католической Церкви в Азербайджане.

Лейла Таривердиева