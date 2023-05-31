Пропаганда бывает наглой, очень наглой и армянской

Автор: Лейла Таривердиева

Пропаганда бывает разной, порой и наглой. Но даже самая наглая пропаганда никогда не сравнится с пропагандой армянской. Армянская пропаганда удивительно бессовестная и бесчестная. Можно понять, когда она рассчитывается на собственное забитое и зомбированное население. Но когда она нацелена на аудиторию с более широким сознанием и способностью к логическому мышлению, возникает вопрос - а понимают ли армяне, насколько глупо они выглядят?

Понимают ли они, что, устроив сегодня истерику вокруг оскверненного и изуродованного ими в годы оккупации Лачина памятника героям Великой отечественной войны, сами оказываются в очень пикантной ситуации? О том, что сотворили армяне с памятником героям ВОВ, знали только мы, теперь об этом узнает весь мир.

МИД Азербайджана уже высказался по поводу обвинений с армянской стороны. Пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде в ответ на пост спикера парламента Армении Алена Симоняна указал, что как раз армянские оккупанты уничтожили памятник, удалив имена героев ВОВ и поместив на монумент вместо них имена террористов, ликвидированных во время Первой карабахской войны. Представитель МИД посоветовал армянским лидерам прекратить ложную риторику и уважать суверенитет Азербайджана.

Армянских пропагандистов можно понять. За многие десятилетия они привыкли к тому, что каждое их слово принимается по умолчанию за правду. Никто никогда не утруждался обратиться внимание на аргументы и доказательства азербайджанской стороны, на вопиющие исторические и документальные факты. Армяне всегда правы, потому что... ну, просто потому, что они армяне. Они же тем временем уничтожали и фальсифицировали все, до чего дотягивались. К сожалению, мир, сильно озабоченный правами и безопасностью армянского меньшинства в Азербайджане, так и не проявил интереса к тому, куда вдруг пропали сотни тысяч азербайджанцев из Армении. Еревану до сих пор никто ни на каком уровне не задавал такого вопроса. Так же, как никто из тех, кто сегодня бросается в бой за армянские миражи на наших территориях, стараются не замечать тотального уничтожения исторического наследия азербайджанского народа в Армении. Последнему есть масса доказательств, армянские же претензии обеспечены только "мамой клянусь".

Все это очень разбаловало наших соседей. Армянские пропагандисты до сих пор, вступая "в бой", рассчитывают на то, что им поверят без вариантов. Они никак не привыкнут к мысли, что времена уже два с половиной года как изменились. Они все живут прошлым, прежними комфортом и вседозволенностью. Между тем, Азербайджан не только разгромил оккупантов на поле боя, но и за послевоенные годы заставил армянскую сторону вытащить на всеобщее обозрение все свое грязное белье. Армяне сделали это сами, мы им только чуть-чуть помогли. Жалкая страна, не имеющая никаких ориентиров и перспектив, кроме собственных фантазий, растерянная без поводыря, слепо тыкающаяся то в одну дверь, то в другую. И при этом забавляющая всех жаждой реванша, строчащая жалобы во все инстанции, где армянское нытье уже вызывает нервный тик.

Ален Симонян, написав твитт на русском языке, рассчитывал на обширную российскую и русскоязычную аудиторию, на руководство и пропагандистов России, которые должны немедленно озаботиться "нацизмом" в Азербайджане. Не случайно в комментариях рядом с армянским выставляют уже украинский флаг, как бы намекая на параллели. Кто задает тон в российской пропаганде, хорошо известно, поэтому не удивимся, если увидим и услышим истеричные комментарии, ток-шоу и заявления. Хотя армянской пропаганде доверять - себя не уважать, но товарищам с характерными окончаниями фамилий, доминирующим в пропагандистском секторе державы, ничье уважение не нужно. Они к уважению не стремятся. Армянство вообще не понимает, для чего оно, то есть уважение, нужно. Ну, не уважают Армению, смеются над ней - и что? Главное - привлечь внимание. Даже в век Интернета и соцсетей можно обмануть аудиторию, которая не хочет видеть правды.

Для тех же, кто хочет знать, что происходит на самом деле, считаем нужным пояснить, в связи с чем Ален Симонян потревожил Твиттер.

В азербайджанском городе Лачин еще в советские времена был установлен мемориал павших в годы Великой отечественной войны.

До того, как город был оккупирован армянами в мае 1992 года, мемориал был жив и здоров. Через год, немного освоившись, оккупанты занялись памятником вплотную. Он был расстрелян, затем с него были удалены все изображения, относящиеся к ВОВ. Через несколько лет, получив определенные обнадеживающие сигналы от международных посредников, армяне окончательно успокоились и превратили бывший монумент героям ВОВ в "памятник освободителям Бердзора". Под таким названием его можно пробивать в Гугле. Уточним, что армяне называют Лачин безобразным словом "бердзор".

На мрамор были вбиты имена армянских террористов, участвовавших в оккупации Лачинского района и ликвидированных в боях. Аргументы, что среди указанных имен якобы есть и армянские герои ВОВ - выходцы из Лачина, можно вообще в расчет не принимать, потому что до оккупации 1992 года армяне в этом городе не жили. Никогда.

После освобождения Лачинского района и выдворения оккупантов и незаконных заселенцев, азербайджанская сторона начала наводить порядок. Само собой разумеется, что никаких мемориалов оккупантам здесь не будет. Все памятники, бюсты, доски, хачкары и прочее, сооруженные в память о варварах, проливавших кровь азербайджанского народа, будут ликвидированы. Не останется ни одной надписи, ни одного камня. Ален Симонян замучается, выстукивая на телефоне твитты. Армяне должны иметь это в виду - не останется ничего, в том числе на тех территориях, на которых размещены российские миротворцы. На азербайджанских землях нет места для увековечивания памяти оккупантов, террористов, нацистов и прочих негодяев. РМК "проглотил" памятник нацисту Нжде в Ходжавенде, установленный уже после войны, под носом россиян. Российские миротворцы почти два года размещались рядом с оскверненным мемориалом героям ВОВ в Лачине. А как же все разговоры о "борьбе с нацизмом", о "больше никогда", о "можем повторить"?

На азербайджанской земле свои правила. Пусть кто угодно и как угодно это называет, эти правила будут внедрены повсеместно. Кому они не нравятся - дороги открыты.

Памятник павшим в ВОВ в Лачине установлен на возвышенности и доминирует над городом. Конечно же, никто не собирается его переносить в другое место. мемориал будет обновлен и ему будет возвращено его изначальное содержание. Азербайджанский народ принес в борьбе с нацизмом слишком много жертв, чтобы забывать о той войне. Однако, помимо героев ВОВ, памятник, думается, будет посвящен и героям независимого Азербайджана, погибшим за территориальную целостность страны в годы первой и второй карабахских войн. И это будет правильно и справедливо.

Над свободным Лачином должны доминировать имена тех, кто погибал за его свободу.