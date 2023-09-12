Ключевая роль Президента Ильхама Алиева в открытии дороги Агдам-Ханкенди

Автор: Эмин Севдималиев

Случилось то, чего общественность и аналитики ждали уже довольно долгое время. Заработала дорога Агдам-Ханкенди. Сказать, что такой результат дался легко, было бы откровенной неправдой. Слишком много преград стояло перед достижением желаемого результата. Достижение результата стало возможным, в первую очередь благодаря долгосрочному видению Президента Ильхама Алиева. В силу опыта и понимания будущего развития событий глава государства создал необходимые условия для реализации плана, и сегодня пришло время пожинать первые плоды.

Но в чем важность дороги Агдам-Ханкенди и почему роль Президента Ильхама Алиева стала ключевой в этом событии?

Вернемся в прошлое

В первую очередь, необходимо уйти в недавнюю историю и вспомнить, что в трестороннем заявлении, поставившем конец активным боевым действиям в Карабахе, дорога Агдам-Ханкенди не была указана как один из маршрутов коммуникаций с Карабахом. В качестве дороги, по которой различные грузы должны были поставляться в Карабах, была указана Лачинская дорога. В силу совершения большого количества вооруженных провокаций, а также перевозки незаконных грузов по этому пути, произошли изменения, т.е. был установлен пункт таможенного контроля. Конечно, в мировом сообществе прекрасно понимали, что бесконтрольный провоз грузов не мог продолжаться вечно, так как это является угрозой для безопасности Азербайджана. Но благодаря воздействию армянского лобби и экспертов с сомнительной репутацией, была развернута широкая кампания против Азербайджана. В результате этой кампании стали звучать заявления о необходимости "разблокировки" Лачинской дороги, о необходимости прорыва "блокады" и прочие требования, повторять которые нет смысла. Реакция Азербайджана являлась выверенной и точечной, была организована поставка помощи, которая раскрыла лицемерность и оппортунистичность армянской "блокадной" политики, так как сепаратисты выставили заграждения и воспрепятствовали доставке груза по дороге Агдам-Ханкенди.

И тут случилось неожиданное для армян изменение. Несмотря на усилия армянского лобби, которое распространяло проармянские тезисы, европейские и западные политики стали все громче говорить о необходимости разблокировки дороги Агдам-Ханкенди. Конечно, для антиазербайджанских сил это стало шоком, так как армянское лобби не иммет опыта противостояния общественному мнению и не было протокола, который диктовал бы как поступать в такой ситуации.

Это подвело армянские силы к проигрышной ситуации, в которой каждое решение, кроме содействия, приводило бы к ухудшению позиции. Но был один вариант, который улучшил бы положение. И этим вариантом являлось открытие дороги Агдам-Ханкенди.

В чем важность этого события?

В течение неполных трех лет после окончания 44-дневной войны был актуализирован вопрос доставки грузов по маршруту Агдам-Ханкенди и внедрен в переговорный процесс. Это было важное изменение в силу нескольких причин.

В первую очередь, Президент Ильхам Алиев изменил логику переговорного процесса, сделав процесс более благоприятным для долгосрочных внутренних интересов Азербайджана. Это изменение позволило предложить серьезный аргумент на необоснованные обвинения Армении, с которым согласилось и мировое сообщество.

Во-вторых, подход главы государства по обрамлению вопроса о коммуникациях в Карабах увеличил давление на армянскую сторону и подчеркнул весьма неконструктивный подход армянских сил, который стал еще более очевиден для мирового сообщества. Все чаще стали звучать призывы о необходимости открытия дороги из Агдама, как еще одного маршута для обеспечения Карабаха.

Третий пункт, открытие дороги из Агдама в Ханкенди является очень положительным изменением для жителей Карабаха. Во-первых, станет возможна диверсификация путей получения различных грузов. Второй момент, являющийся более важным, заключается в том, что открытие дороги приведет к укреплению доверия. И это является ключевым пунктом для установления стабильного и прочного мира. Помощь, которая будет поступать по дороге из Агдама, позволит выстроить взаимное доверие с этническими армянами, чего так стараются не допустить местные "органы", так как это ускорит их крах. Отсутствие контактов позволяет легче манипулировать людьми и демонизировать образ другой стороны, в данном случае Азербайджана, что является частью психологического контроля населения и тактикой для сохранения антагонизма. Исторические примеры указывают на то, что открытие дорог и диалога приводит к большему доверию между сторонами и, в перспективе, именно этот результат мы ожидаем увидеть.

Именно по этим причинам, усилия Президента Ильхама Алиева по открытию маршрута Агдам-Ханкенди являются критически важными для дальнейшего продвижения мирной повестки и интеграции армянского населения Карабаха. Интеграция не может осуществляться без открытия дорог и обмена товарами, а дорога из Агдама в Ханкенди должна стать ключевым элементом этих перемен.

И именно благодаря видению Президента Ильхама Алиева удалось предложить и имплементировать заслуживающий доверия механизм, с помощью которого Азербайджану удалось добиться соблюдения своего суверенитета без ущемления прав карабахских армян. Азербайджан, в лице Президента Ильхама Алиева и выдвинутой им инициативы по открытию дороги Агдам-Ханкенди смог трансформировать ситуацию из игры с нулевым исходом в более инклюзивную. Таким образом, глава государства сумел создать взаимовыигрышную ситуацию и значительно расширил переговорный процесс, предложив новые возможности для решения имеющихся задач.