Стратегия Президента Ильхама Алиева привела Азербайджан к новой Победе

Автор: Эмин Севдималиев

Ситуация вокруг снабжения Ханкенди помощью начинает обретать ясновыраженные контуры. Недавняя поставка помощи по дороге Агдам-Ханкенди стала первой стадией, после которой стало возможно достичь взаимопонимания важности и ключевой роли вышеупомянутой дороги. Если посмотреть на ситуацию со стороны, может показаться, что одновременное отрытие Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди является строго гуманитарным вопросом, но это утверждение ошибочно. Вопрос открытия дорог являлся политическим и дипломатическим вопросом. Изначально такой подход не стоял на повестке дня и дискуссия велась по поводу возобновления снабжения по Лачинской дороге. Благодаря переосмыслению процесса Азербайджану удалось предложить альтернативу, которой стало одновременное открытие двух дорог. И в этом велика роль Президента Ильхама Алиева, который оценил ситуацию и увидел новую возможность для переосмысления вопроса, который больше соответствует интересам страны.

Благодаря тому, что глава государства включил перевозки по дороге Агдам-Ханкенди в повестку и актуализировал данный вопрос, мировое сообщество начало открыто заявлять о необходимости осуществления перевозок и по этой дороге. Это позволило выйти из сложной ситуации без потерь и с серьезными дивидендами. В первую очередь, стало возможным осуществление сообщения между азербайджанцами и армянскими жителями Карабаха, что благоприятно отразится на уровне доверия и создаст необходимые условия для дальнейшей интеграции этнически армянского населения Карабаха в азербайджанское общество.

Особенно важным моментом является то, что вся ситуация вокруг снабжения в Ханкенди сопровождалась большим объемом дипломатической работы, которая велась против позиции Баку. Проармянские силы в США и Франции проводили большую работу по очернению Азербайджана и саботированию попыток достичь прорыва по открытию дорог. Что и понятно, так как открытие дороги Агдам-Ханкенди сильно ухудшает позицию сепаратистов, которые были готовы пойти на все ради укрепления своей личной власти.

Если рассматривать ситуацию в целом, то две заинтересованные стороны не давали возможность решиться вопросу об открытии дорог быстрее. Эти стороны - армянская диаспора и сепаратисты. У каждой из них были значительные причины для препятствования процессу. Точка зрения сепаратистов ясна - потеря личного влияния на не принадлежащей им территории не входила в их планы. Также очевидна мотивация армянской диаспоры, которая незаинтересована в прекращении конфликта и всячески пытается склонить западные столицы к антиазербайджанской позиции. Вражда с Азербайджаном является крупным и долгосрочным бизнес проектом для диаспоры, поэтому в ее интересах продолжение такого положения дел, даже если это идет против интересов армянских жителей Карабаха, позицию которых диаспора, якобы защищает.

Необходимо отметить, что первая поставка, которая была осуществлена на прошлой неделе, сыграла важную роль. Как мы и предполагали, ее успешная доставка показала, что аргументы сепаратистов о "намерениях" Азербайджана являлись надуманными.

Учитывая эти факторы, открытие дороги Агдам-Ханкенди является важным достижением и победой Азербайджана. Несколько факторов обуславливают важность азербайджанской победы. В первую очередь, новый взгляд Президента Ильхама Алиева позволил нивелировать давление иностранных политиков и перевести акцент на контрпродуктивную позицию армянских сепаратистов и диаспоры.

Второй аспект - переобрамление ситуации со стороны главы государства привело к тому, что пострадала репутация армянской диаспоры, которая в течении слишком долгого времени поглощена попытками демонизации Азербайджана. Открытие дорог разрушило аргументацию армянской диаспоры и подчеркнула ее откровенно предвзятый подход к региональной ситуации.

Последний, но не менее важный аргумент. Сегодняшяя победа стала возможна благодаря тому, что Президент Ильхам Алиев сумел изменить взгляд международного сообщества на существующую ситуацию. Это привело к тому, что позиция Азербайджана стала восприниматься как единственная правильная и безальтернативная.

Таким образом, Азербайджану удалось записать в свой актив крупную дипломатическую победу, которая привела к дальнейшему укреплению позиций страны. Благодаря центральной роли, которую сыграл Президент Ильхам Алиев, стало возможным одновременное достижение нескольких важных целей во внешней и внутренней политике Азербайджана, касательно Карабаха и будущих интеграционных процессов.