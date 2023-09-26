Симоньян обидела «русских» Карабаха – Их там нету?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Глава RT, одиозный российский пропагандист Маргарита Симоньян не хочет сдавать позиций. Пока на критику Азербайджана, истерики о "геноциде" и "блокаде" заказов не поступает, ее главным клиентом является Никол Пашинян. Российские пропагандисты с фамилией на "ян" проходятся по армянскому премьеру направо и налево. И до того активны лица армянской национальности на ТВ России в шельмовании соотечественника, что нам тут прям даже хочется встать на его защиту. Хоть и не заслужил.

Загорелая сверх меры Симоньян, как водится, распалилась. Если бы не регулярные посещения солярия, она, наверное, побагровела бы от гнева. Бедняге Николу опять досталось, но больше всего обеспокоила Марго явными признаками амнезии. Врачи не случайно рекомендуют не злоупотреблять солярием. Она совсем забыла, что еще не так давно рассуждала об интересах России в Карабахе и даже хотела включить азербайджанские территории в состав РФ и заговорила совсем о другом. Она заявила, что Россия не имеет к Карабаху и карабахскому конфликту никакого, ну вообще никакого отношения, и во всем, что приключилось, виноват только Никол.

Что-то с памятью ее стало... Помнится, во время 44-дневной войны Симоньян в интервью КП утверждала, что Россия в этой ситуации "должна отстаивать свои интересы". Ага, значит, какое-то отношение к конфликту и Карабаху она все же имеет, если у нее там имеются интересы. Ну да ладно, не будем придираться к мелочам. Еще раз напомним, что солярий не полезен.

А еще Симоньян вдруг объявила, что в Карабахе нет русских. Как нет? А как же "русский мир", за который она сама прежде так ратовала? Так называемая "русская община Карабаха" должна на нее очень обидеться. Столько лет ратного труда, столько изощренных провокаций для того, чтобы сегодня услышать от самой главной пропагандистки России, что "их там нету"? В составе общины аж две с половиной тыщи человек, а Марго говорит... Очень, очень несправедливо. Ну и что же, что две тыщи из них это этнические армяне? Какая разница? Предводитель "общины" Александ Бордов, например, считает, что славянином может назваться каждый "по зову сердца". Две тысячи армян Карабаха ранее прислушались к "зову сердца" для чего - для того, чтобы Симоньян сегодня так их обидела?

У Марго вообще проблемы с применением русского языка. Она никак не может понять разницу между понятиями "русский" и "российский". Например, упорно называет российских армян "русскими армянами". Что это за гибрид такой, интересно? "Карабах - это святыня. Это как Крым для русских армян", - говорит она. Генетикам следует этим заняться.

Значит, Марго говорит, что русских в Карабахе нет? Что ж, запишем. Пусть потом не отказывается.

Если серьезно, то в данном случае Симоньян права - русских в Карабахе действительно нет. Армяне не терпят рядом с собой другие нации, и в период оккупации все немногочисленное русское население было выдавлено из Карабаха. Имевшиеся там русские села были разрушены так же, как азербайджанские, а их жители изгнаны. Да, в Карабахе русских нет. Там есть группа провокаторов, состоящая из этнических армян и представителей смешанных семей. Сам Бордов не является славянином, потому что у армян национальность передается по матери. Конечно же, для нас, в Азербайджане нет никакой разницы, кто какой национальности и какой веры. Зато провокаторы от "русской общины Карабаха", пропагандируя "русский мир" и грозя Баку Москвой, не гнушались в своей пропаганде шовинистическими лозунгами.

Кстати, в последние недели шовиниста Бордова что-то не слышно. Куда пропали активисты "русского мира"? Наверное, оказались в числе тех сотен граждан России, которые незадолго до антитеррористических мероприятий Азербайджана спешно выехали через ППП "Лачин". Так что, с Симоньян можно согласиться дважды - так называемых "русских" в Карабахе больше нет.