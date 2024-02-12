Почему Карабах медленно заселяется? - Прогулка по минным полям поможет найти ответ

Автор: Лейла Таривердиева

В последнее время армянским агитпропом запущена в дискурс тема "почему Азербайджан не может заселить Карабах?" Пропаганда противника придумала новую фишку и усиленно ее продвигает. Восстановление и возвращение жизни на освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана происходит на глазах всего мира, но армянская сторона, как правило, рассчитывает на то, что мир смотрит мимо. И нельзя сказать, что расчет этот всегда ошибочен. Есть достаточно много политиков и экспертов, поющих под армянский аккомпанемент, а также готовых комментировать темы, в которых не разбираются, говорить о вещах, о которых не имеют представления.

С вопросом, "почему Азербайджан не может заселить Карабах?" армяне обращаются именно к таким экспертам, причем, стараясь подыскать облеченных регалиями. И получается то, что на днях разошлось по соцсетям. Член совета по межнациональным отношениями при президенте России Богдан Безпалько, отвечая на соответствующий вопрос армяно-российского сайта, заявил, что азербайджанцы смогут вернуться на освобожденные земли только в очень далекой перспективе. Потому что не хотят. Они, мол, устроились за тридцать лет на побережье и в нефтяном бизнесе, а на освобожденных землях нет ни инфраструктуры, ни работы, ни нефти, ни золота. И вообще, считает Безпалько, для Азербайджана было главным забрать земли, чтобы продемонстрировать военную победу, а все остальное это дело очень далекого будущего...

Удивительно, до какой степени господин Безпалько не осведомлен. Хотя что удивляться - он украинист и белорусист и Кавказ никогда не входил в сферу его специализации. Видимо, потому агитпроп и остановил на нем свой выбор. Ответ прозвучал так, как если бы вопрос был задан о заселении Луны или Марса. Это где-то далеко и о тамошних реалиях доподлинно ничего не известно. Если бы российский эксперт не заговорил об отсутствии в Карабахе золота и прочих богатств, можно было бы подумать, что он произносит заготовленную армянским агитпропом речь. Но этот деятель, похоже, действительно не в теме. И вот в таком виде комментарий члена совета по межнацотношениям при президенте (!) России разошелся по армянским и российским ресурсам.

Пусть это не выглядит поучением, но обычно эксперты перед эфиром хотя бы прогугливают тему, если не в курсе дела. На самом деле, Карабах и Восточный Зангезур буквально сидят на золоте, меди, угле и прочих полезных ископаемых. А в период оккупации Армения даже пыталась искать там нефть. В Кяльбаджаре, например, находится крупнейшее на Кавказе золоторудное месторождение. Господин Безпалько знал об этом?

А теперь о серьезном. Вопрос "почему не заселяется Карабах", неуместен. Неправильная постановка вопроса порождает инсинуации. Правильно было бы спросить, почему освобожденные земли не заселяются так быстро, как хотелось бы Азербайджану. Причин много, но названных российским экспертом среди них нет.

Тема, наверняка, будет продолжаться, поэтому поговорить об этом стоит. Армянская сторона удивлена тем, что через три года после войны на освобожденные земли все еще не вернулись подвергшиеся чистке 700 тысяч азербайджанцев. И забывает, что за целых тридцать лет оккупации Армения так и не смогла заселить захваченные земли, и более того - не удержала в Карабахе и армянское население, которое потом пришлось замещать сирийскими и ливанскими беженцами. Мы уже не говорим о том, во что превратился этот цветущий край при армянском "владычестве".

Так вот, возвращение азербайджанцев на свои земли идет медленными темпами по ряду причин.

Первая - мины. Их, по примерным расчетам, около миллиона. Закладывая мины на захваченных территориях Азербайджана, армяне сделали это именно с тем расчетом, чтобы жизнь на эту землю не вернулась никогда. Возвращение людей зависит от восстановления городов и сел, которое, в свою очередь зависит от процесса разминирования. Ускорить разминирование невозможно, потому что Армения так и не передала Азербайджану достоверные карты минных полей. За три года от армянских мин пострадали 344 человека, в основном мирные жители. 65 из них погибли, остальные получили ранения или стали инвалидами. 4 февраля в Тертерском районе наступил на мину 23-летний пастух. Ему была ампутирована ступня. На следующий день подорвался на армянской мине житель города Тертер. Он тоже потерял в результате ногу. Трагические случаи начала этого года как бы продолжили череду минных инцидентов конца 2023-го. 5 декабря подорвался на мине в Агдаме сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). 7 декабря произошло сразу два инцидента - в Горадизе и Шуше. Спускаться ниже по календарю не будем. Каждый из 344 случаев - это человеческая трагедия, потерянная жизнь или потерянное здоровье.

Азербайджан ведет разминирование своими силами, никакой существенной помощи ему в этом процессе не оказывается. Несмотря на тяжесть проблемы, она решается, причем, очень профессионально. Но ускориться невозможно.

Знают ли обо всем этом господин Безпалько и другие комментаторы? Если есть сомнения, приглашаем их прогуляться по минным полям где-нибудь в Физули или Агдаме.

Вторая причина заключается в том, что возвращаться людям некуда. В прямом смысле этого слова. И не потому что нет работы или золота, а потому что Карабах и Восточный Зангезур стоят в руинах. Трудно такое представить, но территория площадью около десяти тысяч квадратных километров действительно превращена армянами в выжженную пустыню. От городов и сел на этой территории не осталось ничего, инфраструктура полностью уничтожена. И все, что делается, делается сегодня с нуля. Согласно Госпрограмме Великого возвращения Азербайджану предстоит отстроить заново сто населенных пунктов. Представляют ли себе говорящие головы из армянских СМИ, что такое поднять из руин сто городов и сел? Их армянским друзьям не удалось за тридцать лет отстроить даже одного села. А Азербайджану всего за три года удалось начать возвращать людей в два города и три села. Возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои земли идет всего какой-то год, а уже переселены в дома со всеми условиями 1360 семей. Это более пяти тысяч человек. Около двух тысяч уже живут в Физули, почти столько же - в Лачине, заселяются села в Зангилане, Лачине, Агдере. Мало? Кому это кажется недостаточным, отсылаем к первому пункту нашего анализа и повторно приглашаем прогуляться по минным полям.

В этом году люди начнут возвращаться также в Шушу, Джебраил, Кяльбаджар, Ханкенди, Ходжалы, а в следующем - в Агдам, Зангилан, Губадлы. До конца 2026 года планируется вернуть на свои земли 140 тысяч человек. Всего во время армянской оккупации подверглись этнической чистке около 700 тысяч азербайджанцев. За прошедшие годы выросло новое поколение, и на сегодня численность бывших вынужденных переселенцев, включая их потомков, уже перевалило за миллион. К большому огорчению диванных комментаторов, большая часть этих людей хочет вернуться. Знал бы член совета по межнацотношениям при президенте России, с каким нетерпением ждут возвращения домой агдамцы. Если он не в курсе, что представляет собой Агдам после армянской оккупации, Гугл ему в помощь.

И, наконец, третье - Азербайджан не только проводит разминирование, но и восстанавливает города на свои собственные средства. Никто не оказывает ему в этом никакой помощи. За тридцать лет оккупации никто не помогал азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам. Те международные организации, что сегодня осыпают долларами и евро добровольных армянских релокантов из Карабаха, отделывались от миллиона подвергшихся реальной этнической чистке азербайджанцев сухим молоком. И тогда, и теперь Азербайджан справляется сам. А это, знаете ли, требует очень больших средств, времени, сил и терпения.

Надеемся, что нам удалось в общих чертах разъяснить, почему азербайджанцы все еще массово не вернулись на родные земли. Если кому-то что-то осталось непонятным, приглашение ко встрече с армянскими минами остается в силе.