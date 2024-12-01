Политическая репутация Брюсселя ухудшилась за последние пять лет, в то время как институты Европейского Союза переживают синдром опустевшего гнезда. Сегодня протесты в Грузии разжигаются суррогатами Джорджа Сороса в Европе, а носящая паспорт Франции президент Саломе Зурабишвили стала марионеткой французского неоколониализма в Грузии. Зурабишвили сыграла отрицательную роль в отношении демократических реформ и институциональной надежности Грузии; её образ как президента страны - самый худший со дня независимости Грузии.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенного в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, европейцы вывели на улицы Тбилиси своих сторонников сразу после того, как правительство Грузии приняло решение отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

"Заявление премьер-министра Грузии последовало за ненормативной резолюцией Европейского парламента, отвергающей результаты парламентских выборов в Грузии и призывающей к санкциям против высокопоставленных грузинских чиновников. Этот шаг является грубой ошибкой и короткозорким решением, поскольку ЕП и Совет Европы не сделали выводов из войны в Украине. Сегодня ЕС продолжает совершать геополитические ошибки и использует Грузию как идеологическое поле битвы и геоэкономический фронт с Российской Федерацией", - считает наш собеседник.

Как отметил американский аналитик, Россия предпринимает попытки улучшения связей и экономического сотрудничества с Грузией и сталкивается с противодействием Запада.

"ЕС поддерживает очень слабого главу государства в лице действующего президента Зурабишвили, которая оказывала политическую поддержку армянскому автократическому режиму. Позиция Зурабишвили не соответствует национальным интересам Грузии и вредит стране", - подчеркнул он.

Политолог также добавил, что ЕС несет прямую ответственность за обострение ситуации в Грузии.

"Текущая ситуация и политическая нестабильность в Грузии позволят армянским реваншистам мобилизовать свою базу и заниматься незаконной деятельностью внутри Грузии в интересах Еревана. Под шумок реваншисты могут расширить арсенал оружия, инвестируя свои грязные деньги в покупку передовых военных технологий во Франции, Сербии, Греции и других странах. В целом, политическая дестабилизация в Грузии негативно влияет на Южный Кавказ", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов