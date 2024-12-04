Азербайджан за восстановление стабильности в Грузии

Премьер-министр Кобахидзе не просто так сделал заявление о переносе переговоров по вступлению в ЕС на 2028 год. Проблема во внешнем вмешательстве в дела Грузии. Европарламент заявил о непризнании итогов выборов в Грузии и потребовал провести новые под международным наблюдением. Какое право ЕП имеет принимать такие решения и решать за Грузию и грузинский народ? При том, что эта страна даже не является членом Евросоюза.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

Официальный Тбилиси, отметил он, отложил евроинтеграцию и отказался от финансирования ЕС после того, как чиновники Евросоюза сделали соответствующие заявления, а в ЕП была принята подобная резолюция. Своим заявлением Кобахидзе фактически лишил европейских чиновников инструмента шантажа.

"То, что происходит сегодня в Тбилиси, происходило и четыре года назад. Тогда в Грузию приехал Шарль Мишель и добился от Тбилиси требуемых обязательств. Сегодня цель та же - сохранить Грузию в сфере своего влияния и под своим покровительством, но в этот раз грузинская сторона оказала сопротивление. Закон об иноагентах был принят не на пустом месте. У правительства имелась информация о том, что в западных кругах постановили, что в Грузии пора менять власть. Как должно было отреагировать правительство на подобные планы? На Западе, не спросись грузинского народа, приняли решение сменить власть в Грузии. Это грубое вмешательство во внутренние дела страны посредством пропаганды, медиа, политических партий, НПО. Скажу так: чужие руки, которые тянутся к твоей стране, должны быть обрублены. Никто не имеет права диктовать суверенному государству, что ему делать. И вот когда официальный Тбилиси попытался эти условные руки обрубить, это вызвало взрыв недовольства с последующим провоцированием беспорядков в самой Грузии", - сказал Мусабеков..

Разговоры об отставке "Грузинской мечты" это демагогия, считает наш собеседник. В Грузии на настоящий момент нет силы, способной взять в свои руки власть, восстановить стабильность и порядок. Правящей партии противостоят четыре блока, в составе которых двенадцать партий. Консолидация существует только против действующих властей, а как они будут делить власть в случае успеха оппозиции? Это будет равноценно развалу Грузии.

"Если Запад в грузинском вопросе зайдет слишком далеко, то и Россия не станет бездействовать. Россия может взяться за Армению и устроить там аналогичные беспорядки, решая свои задачи. Но не думаю, что до инаугурации в США какая-то из сторон позволит себе грубое вмешательство в регион. Запад будет пока что использовать имеющиеся у них внутренние ресурсы в Грузии.

Что касается Азербайджана, то нас в данной ситуации заботит только одно - восстановление стабильности в Грузии и наличие в дружественной нам стране ответственного правительства, выполняющего свои обязательства", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева