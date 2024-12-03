Как Запад предавал и предает Грузию и Украину

Автор: Лейла Таривердиева

Помощник уходящего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC заявил, что Украина должна самостоятельно принимать решение об отказе от территорий для урегулирования конфликта. "Я считаю, что Украина определяет свою судьбу, и ее судьба не может быть навязана извне, в том числе Соединенными Штатами", - веско сказал он.

Вроде бы, не было сказано ничего неправильного. Все так и есть - Украина, как и любая другая страна, сама должна определять свою судьбу. Но слова Салливана почему-то прозвучали как очередное предательство. Почему? Наверное, потому что Запад уже начал этот процесс, и Салливан не первый, кто дал понять украинской стороне, что западные ресурсы ограничены. Особенно сейчас, когда в США избран новый президент.

Совсем недавно акт предательства совершил Евросоюз, который устами бывшего теперь уже главы европейской дипломатии Борреля объявил, что "никто пока не знает, сможет ли Евросоюз оказывать Украине всю необходимую поддержку после прихода администрации Дональда Трампа и потенциального изменения курса США по украинскому конфликту".

Теперь США в лице уходящей администрации дают Киеву понять, что совсем не против его отказа от территорий. Если, конечно, он сам того пожелает. Эти слова не стали откровением, особенно на фоне растиражированного СМИ предложения байденовской администрации Киеву снизить возраст мобилизации для пополнения численности армии. Западные партнеры не выполнили своих обещаний, данных Украине, не поставили обещанных вооружений, но предлагают отправлять украинскую молодежь на убой. Не удивительно, что советник президента Украины Литвин назвал такое решение бессмысленным на фоне несвоевременных поставок оружия. Мы бы добавили, что такое предложение не просто бессмысленное и несвоевременное, но и преступное.

За неделю до признания Салливаном права Украины "определять свою судьбу" The Washington Post со ссылкой на источники написала о том, что официальные лица США и европейских стран считают, что Украине необходимо отказаться от территорий для урегулирования конфликта с Россией. По сведениям источников, американские чиновники признают, что в течение нескольких месяцев Киев заставят вступить в переговоры с Москвой. Не только в США, но и в Европе негласно приходят к мысли, что "мирные переговоры могут потребовать от Украины уступить часть территории России". The Washington Post подчеркивает, что раньше эта тема в ЕС была "под запретом", а теперь вопрос предстоящих территориальных уступок перешел в "тихое признание".

Не странно ли, что Европа при всем ее благородном гневе не отказывала себе в российском газе, идущем через территорию воюющей Украины? Не исключено, что сейчас Украину начали склонять к уступкам все из-за того же газа. Ведь к концу года истекает срок контрактов с "Газпромом".

Можно представить, как тяжело читать и слышать все это украинской стороне. Союзники фактически анонсируют, что намерены отойти в сторону. Все это происходит в режиме реального времени, на глазах всего мира, который, затаив дыхание, следил за тем, как накручивалась спираль конфликта и какие невероятные заверения давались Украине. Но западный пряник настолько ароматный, что кружит голову и мешает некоторым видеть происходящее в реальном свете.

В свое время сладкими речами подталкивалась к самоуничтожению Грузия. Через несколько лет после пятидневной войны 2008 года, уже будучи экс-президентом, Михаил Саакашвили рассказывал в интервью, что в те дни НАТО и Штаты были рядом с Грузией. Последние пригнали к грузинским берегам весь шестой флот США с баллистическими ракетами на борту, а в Турции была приведена в боеготовность натовская база. Узнали об этом грузины только через несколько лет, потому что никакой помощи вся эта армада не оказала, и мало кто вообще знал, что НАТО находился где-то тут поблизости. Было это или не было, сегодня значения не имеет, потому что территории Грузия потеряла, а Запад продолжал сотрудничать с Россией как ни в чем не бывало. Даже как-то странно, не правда ли? С одной стороны, шестой флот грозно идет спасать грузин (но почему-то не спасает), а с другой, когда все заканчивается, Вашингтон возвращается к своим интересам. В качестве оправдания союзников, говорилось, что близость сил НАТО, дескать, остановила Россию, собиравшуюся оккупировать всю Грузию и так далее. Вот, мол, как сильно помогла Америка. А сейчас пропаганда пытается создать мнение, что не героическое сопротивление украинского народа, а страх перед НАТО и Штатами мешает России дойти до польской границы...

В последнее время многое тайное становится явным. Почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили раскрыл недавно шокирующие факты. То, что он рассказал в интервью телеканалу Imedi, видимо, история не новая, но сейчас настал момент, когда грузинское общество должно было узнать правду. "Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор один из высокопоставленных чиновников одной из стран [Запада]. Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать [с Россией]? Сколько дней продержимся?". Ему ответили - три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?". Ему ответили: "Так вас 3-4 миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда", - рассказал Иванишвили.

В этом свете не должно вызывать удивления предложение администрации Байдена Киеву запустить в мясорубку войны молодежь.

Обо всем этом сегодня вспоминается на фоне происходящих в Тбилиси событий. Думается, несложно сделать правильные выводы. Не требуется глубокой аналитики, чтобы осознать, что происходит и почему. Не все так однозначно, как кажется. Большинство видит в беспорядках гордый протест евролюбивой общественности против "российских объятий", в которые якобы тянет Грузию "Грузинская мечта". На самом деле все гораздо сложнее. В отношении Грузии разыгрывается сценарий, который может закрепить за ней статус "банановой республики", где перевороты так же обыденны, как утренний кофе.

Те процессы, которые Азербайджан прошел за 5-6 лет в начале 90-х, Грузия продолжает переживать все десятилетия своей независимости. В интересах грузинского народа положить этому конец.